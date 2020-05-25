身材嬌小如幼童！　19歲罕病女不能買「兒童口罩」崩潰：我連搭公車權利都沒

▲蘇女僅能配戴兒童口罩，但政府卻規定16歲以下才能購買，讓她苦不堪言。（圖／翻攝東森新聞）

記者陳韻如／高雄報導

受到新冠肺炎影響，台灣2月開始實施口罩實名制，4月9日起則是採14天9片至今。然而，高雄一名19歲蘇姓女子，因罹患罕病，身材相當嬌小，臉也僅有巴掌大，只能配戴兒童口罩，但卻因為實名制規定，兒童口罩僅限16歲以下兒童可以購買，讓她完全買不到口罩，只好透過媒體喊話，希望能獲得幫助。

蘇女因罹患先天性腎臟發育不全，導致她身高僅123公分，體重也只有27公斤，看上去就像個國小學童，且臉只有巴掌大的她，只能夠配戴兒童口罩，但口罩3.0上路後規定，必須持有16（含）歲以下的健保卡才可購買兒童口罩，讓她苦不堪言。

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▲一般成人口罩蘇女戴起來後，幾乎遮住整張臉，就算拉下來，也不會與臉密合，相當不舒適。（圖／翻攝東森新聞）

蘇女表示，現在僅能夠趁著每個月到醫院看診時，勉強拿個1、2個兒童口罩，「我如果沒有囤貨的話，我就不方便出門，連坐公車的權利都沒有」，而她也強調，並非無願意帶成人口罩，但成人口罩太大了，戴上去幾乎整張臉會被遮蔽，且側邊也完全沒有密合，更容易戳到眼睛，讓她苦不堪言。

高市府衛生局在得知消息後，立刻介入協助，並表示會協助蘇女去得足夠的兒童口罩，讓她能夠安心出門。

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