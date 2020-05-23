監視畫面曝／碩士生偷拍她裙底風光　美女教師轉頭逮人：你惹錯人了

▲ 碩士生涉偷拍女老師裙底風光被逮，美女師怒喊：你惹錯人了。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

色狼偷拍！基隆一間大賣場22日晚間，一名在基隆就讀碩士的27歲倪姓男子，握手機行蹤可疑尾隨一名身材姣好林姓女老師，偷拍裙底風光，當時女老師的男友也在旁邊，怎料卻遭林女發現後奮勇逮人，並大怒喊「你惹錯人了」，男子還故意摔壞手機，嚇得當場求饒。警方也依妨害祕密罪將倪男移送基隆地檢署偵辦。

基隆警第二分局調查，22日晚間9時許，在深溪路一家賣場內發生疑似尾隨偷拍案，張姓報案人與其同行女伴購物時，見一名男子沿路尾隨，疑似有持手機偷拍情事，隨即將該男子帶至賣場警衛室，並通報警方。

倪姓男子家住新竹，到基隆就讀，有1名女友，隻身前往賣場找尋下手對象，根據監視器畫面顯示，倪男當晚鎖定林女，明知她男友在側竟拿出手機沿路跟拍，賣場內人潮眾多。

根據監視器畫面顯示，倪男玩起「起立蹲下」的偷拍行為，當場被情侶檔逮著正著。林女堅持要求要看倪男的手機內相簿，懷疑受害不只她，但倪男當場摔爛手機企圖湮滅證據，行徑十分囂張。

警方表示，倪男坦承犯行，摔爛的手機及監視器畫面將交由檢察官偵辦，警方也依妨害祕密罪將倪男移送基隆地檢署偵辦。

第二分局表示：刑法第315-1條第2款「無故」以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人「非公開」之活動、言論、談話或身體隱私部位的人，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。民眾在拍攝他人時，務必尊重當事人的意願，以免觸法。

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