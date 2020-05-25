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韓國公司再爆性歧視醜聞！　LG波蘭廣告竟用「偷拍女性」宣傳新機

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▲變態老男人用LG V60 ThinQ偷拍正妹。（圖／截自TikTok／LG波蘭廣告）

記者謝仁傑／綜合報導

LG波蘭分公司爆發令人震懾的廣告，為了宣傳LG V60 ThinQ的雙螢幕手機，竟在官方TikTok（抖音）頁面上發布一則影片，影片內容涉及偷拍女性的變態行為。韓國自去年開始傳出許多不尊重女性的新聞，包括藝人的性醜聞與偷拍事件，在如此敏感的時刻，卻沒想到LG竟會爆出國際分公司製作了如此誇張的宣傳廣告。

影片中，一位變態的老男人在階梯上用偷拍V60 ThinQ瘋狂偷拍一位身材姣好、穿著短裙的正妹，卻因為相機快門聲讓她發現了偷拍行為，她立即生氣地要求查看他的手機，然而左滑時卻發現相簿裡都是老男人的自拍照，還以為只是自己誤會了，還向他做出道歉的手勢；沒想到老男人在拿回手機後，向右滑動竟都是正妹的美腿照，接著他竟轉身對廣告鏡頭做出興奮的握拳手勢。

▲LG V60 ThinQ。（圖／取自phoneArena）

▲LG V60 ThinQ。（圖／取自phoneArena）

科技外媒《phoneArena》表示，雖然近幾十年來大有進步的社會之中，性別歧視和性變態現象仍然很普遍，但大多數主要國家仍完全無法認可這種行為。身為國際公司的科技大廠LG竟使用這種方式在公開媒體上發布如此偏差的價值觀，令人感到相當不可思議。

這款手機年初已在歐美日等地區推出，外傳6月會在台灣上市。據韓媒報導，這則廣告是為了突顯V60 ThinQ能在第一螢幕鏡頭下，將所拍到的照片在第二螢幕上觀看的功能；儘管該影片目前已遭到刪除，但在發布後的短時間內就多達超過200萬觀看次數。如此誇張的事件，就連韓國網友在看完這則廣告後也感到相當錯愕，更表示這是一種鼓勵犯罪的廣告。

LG韓國官方對此做出回應，「LG波蘭公司最近發布的影片未遵循社交媒體內容的正確批准程序，並不符合LG電子的標準和政策，因此被立即刪除。對於這支構思不當的影片可能造成的任何冒犯，我們深表歉意，也將盡力防止此類事件再度發生。」

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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