柯志恩酸「小三急上位」　陳其邁不可置信：我不解她怎講這種話

▲國民黨副秘書長柯志恩與行政院副院長陳其邁。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

受梅雨鋒面影響，高雄傳出嚴重淹水災情，行政院副院長陳其邁日前親赴視察，但被國民黨副秘書長柯志恩嘲諷，「是小三迫不及待要上位」。對此，陳其邁25日赴東森購物推銷玉荷包前受訪表示，他認識的柯志恩不像會講這種話，「我不解她怎麼會講這種話，我還是很難置信」。

陳其邁日前冒雨趕赴高雄視察，在網路上獲得叫好，甚至直呼「真正的市長回來了」，這讓柯志恩嘲諷，「大概是我最近家庭倫理劇看多了，怎麼覺得是『元配』還未被休掉，『小三』就迫不及待要上位了呢？」

對此，陳其邁下午受訪時表示，他認識的柯志恩好像不是會講這種話的人，她認為柯志恩非常有氣質，在立法院質詢也很溫和理性，「我不解她怎麼會講這種話，我還是很難置信」。

陳其邁說，民主政治本來就是責任政治，身為行政院副院長，這次淹水全台190幾處淹水，高雄就佔120幾個地方，所以他去視察，包括了解中央政府補助的預算執行狀況，「這是我應該做的，高雄也是我的故鄉，回家順便把災情做清楚了解，是我本來就該做的事情，也是我的工作」。

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