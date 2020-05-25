陳其邁：3000元振興券要讓消費金額變大　低收入民眾會有配套

▲行政院副院長陳其邁推銷玉荷包。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

振興券的規劃已進入最後階段，最快行政院本週就會拍板，擬規劃每人支付1000元，可換取3000元振興券。對此，行政院副院長陳其邁25日赴東森購物推銷玉荷包前受訪表示，用意是希望把錢變大，消費金額增加，不會產生替代性消費問題，至於收入低的民眾也會有配套措施。

根據目前振興券的規劃，行政院已簡化領取方式、鬆綁使用範圍，每人支付1000元換取3000元振興券，不排富、大手筆斥資逾400億元。另外，為避免發券後成為替代消費，僅限制不能拿來「囤積」民生物資，對消費項目、消費地點皆沒有限制，原則上也不找零。

對此，陳其邁下午受訪時表示，用意要把錢變大，把消費金額變大，維持好領、好用、好刺激的三原則，會配合不同通路增加更多民間消費；至於有些民眾可能收入經濟不好，也會有配套措施，不會增加民眾負擔。

陳其邁進一步說，有1000元的消費，會幫忙變成3000元，把消費金額增加，不會有替代性消費的問題，而收入低的民眾有配套措施，不會增加負擔，目標是把餅做大，讓民間消費持續活絡。

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