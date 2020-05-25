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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「6月6日罷韓行使公民權」　陳其邁：讓責任政治可以落實

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▲▼陳其邁出席農產特賣會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲ 行政院副院長陳其邁25日在東森購物以直播方式推銷高雄玉荷包。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨高雄市黨部主委由立委趙天麟勝出，被外界解讀是黨內海派協助行政院副院長陳其邁插旗，挑戰罷韓之後的補選。對此，陳其邁25日表示，現在工作是把防疫做好，目前正緊鑼密鼓進行紓困跟振興方案。

對於趙天麟在地方黨部主委勝出，陳其邁表示，黨部主委的選舉是黨內民主機制，希望未來新主委可以帶領黨部進行更多改革，讓更多年輕人入黨，把黨意跟民意落差縮小，擴大民進黨的支持基礎。

陳其邁強調，未來6月6日罷韓投票，屬於公民運動，站在民主政治的立場，也是鼓勵民眾可以行使公民權，讓台灣民主政治、責任政治可以落實。

對於罷韓公投如果過關後是否會投入補選，陳其邁強調，他自己是行政院副院長，工作就是把防疫工作，以及正在進行的紓困振興方案做好，擴大公共投資、增加民間消費是他正在努力的。

另外，對於外界認為趙天麟擊敗「菊系」市議員高閔琳，是海派替陳其邁在高雄插旗，菊系被逼退。陳其邁表示，兩位都是民進黨優秀同志，理念也很近，黨內本來就會有競爭，選後合作就是民進黨的傳統。

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