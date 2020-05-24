高雄「天坑照」→罷韓挺韓激戰！3小時2千則留言　陳其邁躺著也中槍

▲黃姓網友在臉書社團留言，貼上高雄市天坑照引爆挺、罷韓兩方論戰 。（圖／翻攝《爆料公社》）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名黃姓網友把自己在市區的英明路以及英祥路看見道路天坑，隨手拍下了照片之後上傳網路，但沒想到短短3個小時之內，引爆超過2000名網友挺韓、罷韓之間的文字激戰，甚至有網友說「可能是陳其邁昨晚去挖的」，另有人留言「這是在挖石油」。

黃姓網友把2張天坑照po到了網路社團《爆料公社》當中，同時寫明在英明路與英祥街口天坑，底下都掏空，請用路人注意，並且強調「行車閃避」，只是在貼文最後以圖貼的方式來說明自己心情「覺得困惑」。這篇貼文是在24日下午大約接近下午3點貼文，短短3小時當中就超過2千人留言，超過5千人按表情。

▲黃姓網友在臉書社團留言，貼上高雄市天坑照引爆挺、罷韓兩方論戰 。（圖／翻攝《爆料公社》）

▲黃姓網友在臉書社團留言，貼上高雄市天坑照引爆挺、罷韓兩方論戰 。（圖／翻攝《爆料公社》）

罷韓網友在這篇貼文底下紛紛留言：「釣出一堆含粉（指韓粉），很明顯還在崩潰中」、「含粉表示這是陳菊留下的坑」、「還能力有問題，撐不久的」、「原來平坦只是表面」、「征服宇宙看來還很久，柏油路都沒征服」，「可能是陳其邁昨晚去挖的」、「是在挖石油」以及「這是排水孔」。

挺韓網友也說：「有人去現場看一下，總感覺這洞好假！塌陷一個洞，旁邊的柏油都沒有裂痕」、「覺得是奇異筆畫上去的」，「5000天坑對1天坑，會不會算數呀」、「陳菊天坑補不完」。

▲黃姓網友在臉書社團留言，貼上高雄市天坑照引爆挺、罷韓兩方論戰 。（圖／翻攝《爆料公社》）