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翻糖藝術「勇闖侏羅紀」　雲林之光廖正宇勇奪德國IKA奧林匹克廚藝大賽金牌

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▲雲林子弟廖正宇以「勇闖侏羅紀」翻糖藝術，參加2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，勇奪大賽金牌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林學子廖正宇（左一）以「勇闖侏羅紀」翻糖藝術，參加2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，勇奪大賽金牌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

現就讀景文科技大學餐飲管理系大四學生廖正宇為雲林義峰高中畢業生，以「勇闖侏羅紀」翻糖藝術參加2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，勇奪大賽金牌獎，22日受邀至雲林縣政府，雲林縣長張麗善特接見表揚。

持續推廣多元教育雲林孩子築夢踏實，雲林學子廖正宇參加2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，與來自世界60個國家2000多名選手參賽，頂尖好手同場較勁，此賽程為每四年才舉辦一次，可說是餐飲界奧運，廖正宇參加翻糖藝術展示類，以「勇闖侏羅紀」作品榮獲金牌殊榮。

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▲雲林子弟廖正宇以「勇闖侏羅紀」翻糖藝術，參加2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，勇奪大賽金牌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲廖正宇勇奪大賽金牌獎，22日受邀至雲林縣政府，雲林縣長張麗善特接見表揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖正宇指出，作品發想源自侏羅紀前期，因為經歷大滅絕，各種動植物都非常稀少，恐龍成為地球上最繁榮昌盛的優勢物種，因年幼時接觸恐龍百科全書，使他對侏羅紀世界有著滿滿的好奇心，更期待有一天可以看到真實的恐龍，因此希望能藉由作品，想像坐著時光機回到從前，探索侏羅紀世界的樣貌並一覽恐龍們的震撼。

雲林縣長張麗善表示，雲林孩子築夢踏實，在多項國際各項賽事表現亮眼，使臺灣看見雲林，讓世界看見臺灣。期勉廖正宇同學秉持敢作夢、肯學習、耐吃苦的雲林精神，繼續在國際賽事上發光發熱，為雲林爭光。

▲雲林子弟廖正宇以「勇闖侏羅紀」翻糖藝術，參加2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，勇奪大賽金牌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林學子廖正宇以「勇闖侏羅紀」翻糖藝術，參加2020年德國IKA奧林匹克廚藝大賽，勇奪大賽金牌獎。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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