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獨／19歲嫩妻趁夫入獄竟偷吃放閃！公公跟監4個月...她站娘家門前洗門風認錯

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▲陳家為戴綠帽的兒子討公道，簽訂和解條件為罰她站在「娘家門口」端檳榔香菸，為夫家「洗門風」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣沿海鄉鎮一戶民宅前，出現一位年輕亮麗的女子，穿著超短熱褲手端檳榔香菸，為夫家洗門風。（圖／蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻、李政遠、唐詠絮／雲林報導

彰化縣一名廖姓已婚女子，其丈夫因案去年入監獄服刑，她回到雲林娘家工作並疑似劈腿與其他男子交往，更在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王，廖女的公公獲知後提醒媳婦在外行為要檢點，不料廖女拋下幼兒離家，廖女公公委託徵信社「抓猴」，為戴綠帽的兒子討公道，廖女坦承後夫家怒不可遏，罰她在「娘家門口」端檳榔香菸，為夫家「洗門風」。

今日清晨，雲林縣沿海鄉鎮一戶民宅前，出現一位年輕亮麗的女子，穿著超短熱褲手端檳榔香菸，民宅附近恰有一所小學，接送學生上學家長熙來攘往，看到這一幕大家議論紛紛，有路過民眾不以為然說，「什麼時代了還有洗門風這套？」

▲廖女丈夫去年因案入監獄服刑，她疑似劈腿與其他男子交往，更多次在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王。（圖／陳家親友提供）

▲廖女丈夫去年因案入監獄服刑，她疑似劈腿與其他男子交往，更多次在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王。（圖／陳家親友提供）

據地方人士指出，19歲的廖女與家住彰化縣大城鄉22歲的陳男相識進而結婚，女方在娘家公開宴請親朋好友並辦理結婚登記，去年陳男因違反《槍砲彈藥管制條例》遭判刑入獄服刑，廖女回到雲林工作住在娘家，因外型亮麗不乏追求者，廖女公公在地方算名人，從事影視傳播業，聽聞坊間閒言閒語，陳父提醒媳婦廖女，在外要注意個人行為舉止、要檢點，不料廖女疑似與其他男子傳出曖昧，更於個人臉書貼出親密合照，還以老公暱稱小王。

▲廖女丈夫去年因案入監獄服刑，她疑似劈腿與其他男子交往，更多次在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王。（圖／陳家親友提供）

▲廖女丈夫去年因案入監獄服刑，她疑似劈腿與其他男子交往，更多次在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王。（圖／陳家親友提供）

廖女的公公越看越生氣，兒子入獄媳婦卻搞外遇，於是委託徵信社跟監收集資料，經過4個月跟監，發現廖女不止劈腿一人，廖女公公月初拿出媳婦不倫照，登門到雲林找親家母要公道，雙方不歡而散，戴了綠帽的陳家怒不可遏，透過友人出面協調，拒收賠償金，但廖女必須在雲林娘家門罰站端檳榔香菸道歉，替陳家洗門風。

▲陳家為戴綠帽的兒子討公道，簽訂和解條件為罰她站在「娘家門口」端檳榔香菸，為夫家「洗門風」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲廖女手端檳榔香菸為夫家洗門風，孤零一人站家宅前，沒人上前拿取檳榔香菸。（圖／蔡佩旻攝）

《ETtoday新聞雲》記者訪問廖女，她低頭、搖頭不願回應；記者電話訪問廖女的公公，他指出，媳婦當時承諾會等兒子出獄，結果棄幼子不顧，在外面搞七捻三，雙方已簽和解書，洗門風是條件之一，此處理方式也在昨日寫信通知獄中的兒子，這是給媳婦一個教訓，也希望她不要再犯，等待兒子出獄。

▲廖女丈夫去年因案入監獄服刑，她疑似劈腿與其他男子交往，更多次在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王。（圖／陳家親友提供）

▲陳家為戴綠帽的兒子討公道，簽訂和解條件為罰她在「娘家門口」端檳榔香菸下跪，為夫家「洗門風」。（圖／陳家親友提供）

鳴謙法律事務所律師余昇峯表示，洗門風這樣的行為，是台灣早期農業社會的道德制裁手段，已不符合現代社會觀感，但畢竟雙方已經協議以此作為終止紛爭的道歉方式，可能產生的法律問題，從二個層面來討論：

一、民事：雙方雖然已經達成和解契約，但有關洗門風之約定實在不符合現代社會觀感，且嚴重悖於人格尊嚴，因此有可能被認為違反善良風俗，而認定契約無效。

二、刑事：洗門風這樣的行為，強迫女方在大庭廣眾之公然狀態下下跪道歉，利用圍觀群眾圍剿式的羞辱女方，已屬於貶低女方人格的侮辱行為，在沒有其他阻卻違法或罪責的情況下，則可能構成公然侮辱罪，但畢竟該罪是屬於告訴乃論之罪，如告訴人未對之提起刑事告訴，則不會構成該條犯罪。而這樣的強暴脅迫的方式要求女方在大庭廣眾下下跪道歉，也有可能構成強制罪，將會面臨三年以下有期徒刑、拘役或罰金之刑事責任。

▲廖女丈夫去年因案入監獄服刑，她疑似劈腿與其他男子交往，更多次在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王。（圖／陳家親友提供）

▲廖女丈夫去年因案入監獄服刑，她疑似劈腿與其他男子交往，更多次在網路上PO親密合照，且以「老公」稱呼小王。（圖／陳家親友提供）


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