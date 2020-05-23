解決雲林沿海四鄉鎮水患　牛挑灣溪治理工程300天可完工

▲「牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程」將在水林鄉及四湖鄉牛挑灣溪興建堤防、做全面排水路改善工程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

牛挑灣溪主要位於雲林縣水林鄉及四湖鄉，雖部份段堤防已完成整治，但牛挑灣橋下游段排水寬度不足、排水不易，加上雲林沿海地勢低窪，地層下陷影響，淹水災害頻傳，經縣府團隊多次與地方溝通討論斥資8,383萬元｢牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程｣已於21日開工，預計2021年2月下旬完工。

雲林縣政府透過「前瞻基礎建設計畫」爭取經濟部水利署補助，進行「牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程」將在水林鄉及四湖鄉牛挑灣溪興建堤防、做全面排水路改善工程，亦能重塑鄉村新風貌，提高土地利用價值，促進區域產業發展，讓水資源得以永續利用，更期有效解決水林鄉、四湖鄉、口湖鄉、北港鎮水患問題。

▲雲林縣長張麗善、經濟部水利署主任秘書黃宏莆、第五河川局副局長許錫鑫、水林鄉長許山埜以及水利處長許宏博與多位民意代表等出席動土典禮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

｢牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程｣，經辦理多次說明會以聽取地方意見逐一修正已順利發包，將進行牛挑灣溪左岸(12K+650~13K+430)約780公尺，右岸(12K+710~13K+430)約745公尺堤防興建、排水路改善，並設置四處排水箱涵 (含水閘門)，工期約300多天，預計110年2月下旬完工。

雲林縣長張麗善表示，牛挑灣溪排水系統尚有3公里多未完成改善、雲林縣目前30多條水系也陸續爭取整治，特別拜託水利署聽取地方心聲，望中央能夠給予經費協助，健全雲林整體治水工作，也感謝各單位對於牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游水域治理關心。

▲｢牛挑灣溪排水牛挑灣橋下游治理工程｣，將進行牛挑灣溪左岸約780公尺，右岸約745公尺堤防興建、排水路改善，並設置四處排水箱涵，預計300多天可完工。（圖／雲林縣政府提供）



►我沒有遲到，是時間遲到了！

►腦公！你不可以賴帳喔







【其他新聞】

►雲林黑幫「不要命」就要給砂石車撞！警揭驚人內幕 超級惡霸檢肅到案

►雲林北港堤防美化施工 遭雨勢沖刷泥水流竄覆蓋路面及民宅

►民進黨雲林黨部主委改選 3人競逐就是「影武者之戰」

►雲林沿海防積淹水 水利處佈設251座抽水機具加強戒備