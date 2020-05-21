獨／雲林洗門風媳婦大起底　夫入獄…19歲的她守不住「棄豪門」愛上臨時工

記者蔡佩旻／雲林報導

彰化縣一名19歲嫩妻趁夫入獄，回娘家居住偷吃放閃！公公勸阻無效，請徵信社跟監4個月抓猴，公公罰她今天上午站在雲林娘家宅前端檳榔、香菸請路人，洗門風認錯；據了解，廖女夫家在彰化縣大城、二林地區算是家境不錯，也是當地活躍地方人士，廖女怎會外遇愛上臨時工人，真讓人猜不透。

▲廖女坦承錯誤，廖家不知道如何以對親家交代，在協調中才答應家門前端檳榔、香菸請路人洗門風認錯。（圖／記者蔡佩旻攝）

外遇的19歲嫩妻夫家姓陳，其公公從事娛樂影視傳播事業，在彰化縣大城鄉算是家戶喻曉人物，廖女16歲時與入獄服刑的老公認識進而於2016年結婚，婚後育有二歲的兒子，陳家正積極幫兒子向法務部申請假釋，極有可能在今年底獲准，但在今年農曆春節前夕，廖女卻拋下幼兒離家，回到雲林娘家居住，並在檳榔攤工作。

▲廖女坦承錯誤，廖家不知道如何以對親家交代，在協調中才答應家門前端檳榔、香菸請路人洗門風認錯。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖女正值妙齡加上身材窈窕、長相亮麗，深獲許多男子追求，因為工作進而認識從事臨時工，外表帥氣年紀相當的外遇對象，擦出火花墬入愛河，親密親吻合照並貼於網路上，更以老公暱稱小王。

此舉，讓許多雙方共同友人傳得沸沸揚揚，也惹怒廖女的公公除警告廖女注意在外行為舉止，也決定替兒子出口氣，而廖女在獄中的老公知情後，陳父怕獄中兒子做傻事，趕到獄中辦理會見安撫其情緒。

▲廖女身材窈窕、長相亮麗，深獲許多男子追求，因為工作進而認識從事臨時工，外表帥氣年紀相當的外遇對象，擦出火花墬入愛河。（圖／陳家親友提供）

與陳家相識多年的方姓友人指出，廖女公公為人樂善好施，有貧苦人家無喪葬費用，他義不容辭幫忙張羅處理甚至自掏腰包，處事「阿莎力」政商關係良好，朋友有事求助，他一定想辦法幫，連「白道」不方便處理的事，他也能處理圓融，讓大家滿意。

▲廖女身材窈窕、長相亮麗，深獲許多男子追求，因為工作進而認識從事臨時工，外表帥氣年紀相當的外遇對象，擦出火花墬入愛河。（圖／陳家親友提供）

廖女家住雲林沿海地區，家中務農為純樸的莊稼人，與街坊鄰居和睦融洽，廖女年輕就結婚，疑似對愛情處理不當，家中長輩對於廖女發生外遇之事大感訝異，廖家也不知道如何以對親家交代，在協調中才答應家門前送檳榔、香菸請路人洗門風認錯，廖女家人不願對外多說明，深深嘆了一口氣，望著下雨的天空。

▲廖家在協調中答應家門前端檳榔、香菸請路人洗門風認錯，廖女家人不願對外多說明。（圖／陳家親友提供）

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