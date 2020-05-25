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發監倒數！　傅崐萁臉書PO片「細數14政績」：付出不會停止

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▲▼委傅崐萁炒股案判刑2年10月定讞 出面開記者會表達尊重遺憾。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委傅崐萁因炒股案判刑2年10月定讞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者莊智勝／花蓮報導

無黨籍立委傅崐萁因炒股案遭判2年10月徒刑定讞，並將於26日上午9時30分發監執行。在入監前夕，傅崐萁臉書粉專PO出一段近13分鐘的影片，羅列自己14項政績，強調將會持續關心鄉親、服務不會打烊，「對花蓮的愛，支持著崐萁繼續奮鬥，我們對地方的付出不會停止！」

傅崐萁被控在民國86年至87年間炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，案經高院審理後，判處有期徒刑2年10月定讞；原傅崐萁預計於5月21日發監，但傅日前具狀，以上未收受判決等事項聲請延後入監，花蓮檢方准於延至26日上午9時30分執行。由於傅崐萁未被褫奪公權，因此可帶職入獄，服刑期間可行使立委職權，向立法院進行書面質詢。

在入監前夕，傅崐萁於臉書粉專PO出一段長達近13分鐘的影片，內容除了自己在立院的質詢問政片段外，還細數了自己的14項政績，包括啟動國道六號可行性評估、爭取紓困振興規模擴大、蘇花安縮短工期、花東鐵路雙軌電氣化、啟動西高鐵，東快鐵，花蓮-吉安鐵路高架化、花蓮車站改善前瞻2.0、花東快可行性研究、5G通訊、0-6歲國家養、爭取肺炎紓困補貼納入民宿業、農漁會及信用合作社承作小額快速核貸、調降國有地及農地租金、爭取花蓮客庄建設經費、爭取新城鄉納入客家庄等。

「持續關心鄉親，服務不會打烊！」傅崐萁還附上服務處地址、電話，感性地寫下，「再次感謝一路支持崐萁的家人朋友們，對花蓮的愛，支持著崐萁繼續奮鬥，我們對地方的付出不會停止！」

欸~妳過來一下！妳過來一下

▼傅崐萁在臉書PO出影片細數政績。（圖／翻攝立委傅崐萁臉書）

▲▼傅崐萁在臉書PO出影片，細數自己14項政績。（圖／翻攝立委傅崐萁臉書）

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