不能出國！他嫌國旅貴「哪值得花錢去玩？」　答案一面倒：絕不輸國外

▲台東關山環鎮自行車道。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周亭瑋／綜合報導

由於疫情所致，目前大家只能按捺住出國慾望，乖乖待在國內玩，但其實台灣不乏震撼人心之美景，只是許多觀光地區都給人CP值不高的印象。一名網友就發文求問，「哪裡值得花錢去玩？」而最受廣大鄉民喜愛的，莫過於花東地區了。

網友在PTT八卦板發文，在新冠疫情之前，他就是會吐槽國內旅遊的那種人，「台灣住宿真D貴死了又難玩，景點都沒特色，寧願貼一點錢出國，甚至不用貼錢也有比台灣便宜的。」

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就原po而言，若要規劃到墾丁旅遊，他寧願去沖繩，「硬要選的話，中部我覺得溪頭還不錯啦，東部也不錯，去一個比較大的夜市等於把台灣全部夜市都去過，認真問...台灣哪裡值得花錢去玩？」

▲花蓮和仁礫灘。（圖／野旅行授權提供，請勿隨意翻攝）

話題引來熱烈回響，從眾多鄉民的回答來看，呼聲最高的就屬花蓮、台東了，「花東阿，絕對不比國外差」、「本島很推薦花東，外島其實都不錯，但交通是個問題」、「花東不輸國外，說台灣不好玩的是不懂玩吧」、「宜蘭隨便找都一堆，看那可怕的國五流量」、「東部都超棒，不要國外的月亮都比較圓好嗎」。

另外，網友們也紛紛提出看法，「認真回...澎湖還不錯」、「湖口大溝邊、宜蘭礁溪、苗栗西勢美、西門町個工」、「台灣的山，只是不是每個人都能玩」、「玉山、雪山、合歡山、嘉明湖，整天說台灣沒什麼好玩的說自己愛台灣...笑死，這麼哈國外怎不滾出台灣」、「好好慢慢地環島一圈吧！你會很感動的」、「會玩的人台灣環島一個月都不夠」、「在國外住過就知道，台灣有山有水又有離島真的不錯」。

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▼花蓮大石鼻山。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）