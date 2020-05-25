快訊／涉炒股遭判2年10月！　傅崐萁下午提早報到入監

記者莊智勝／花蓮報導

無黨籍立委傅崐萁因炒股案遭判2年10月徒刑定讞，原定於26日上午9時30分發監執行，外界猜測，傅有可能計畫像上次一樣號召支持者到場送別，不料此次傅崐萁卻有別以往，提早於今（25日）下午4時許報到入監。

▲立委傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

傅崐萁被控在民國86年至87年間炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，案經高院審理後，判處有期徒刑2年10月定讞；原傅崐萁預計於5月21日發監，但傅日前具狀，以上未收受判決等事項聲請延後入監，花蓮檢方准於延至26日上午9時30分執行。由於傅崐萁未被褫奪公權，因此可帶職入獄，服刑期間可行使立委職權，向立法院進行書面質詢。

在入監前夕，傅崐萁於臉書粉專PO出一段長達近13分鐘的影片，內容除了自己在立院的質詢問政片段外，還細數了自己的14項政績，並附上服務處地址、電話，感性地寫下，「再次感謝一路支持崐萁的家人朋友們，對花蓮的愛，支持著崐萁繼續奮鬥，我們對地方的付出不會停止！」

外界原猜測，傅崐萁此次入監，有可能像2年前一樣號召眾多支持者到場送別，大陣仗舉辦「惜別茶會」；但此次傅崐萁卻有別以往，選擇在入監前17個小時主動提前報到，於25日下午4時許搭上專車前往花蓮監獄服刑，似乎刻意低調避開媒體。

傅崐萁的妻子、花蓮縣長徐榛蔚表示，對於中央政府，傅崐萁有許多建言，他希望中華民國能夠更好，「傅委員之前已經非常堅定地表述，（服刑）期間服務不會間斷，歡迎所有鄉親能到服務處坐坐；跟著花蓮一起發展、讓花蓮更好，是傅委員一生很重要的志業，他最放心不下的，就是花蓮鄉親，希望大家在疫情期間都能夠保重自己身體、關心縣政發展。」

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