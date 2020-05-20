炒股遭判刑！傅崐萁聲請延後入監　檢方准許5月26日執行

▲傅崐萁聲請延後入監，檢方准許26日執行。（ETtoday資料圖／記者屠惠剛攝）

（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）無黨籍立委傅崐萁因炒作凱聚等股票被判2年10月徒刑須入獄，花蓮地檢署原訂21日發監，傅崐萁具狀聲請延後入監，檢方准於26日發監。

傅崐萁被控在民國86至87年間炒作凱聚、長億及華隆等公司股票，被判刑2年10月定讞，因傅崐萁的戶籍在花蓮，花蓮地檢署接獲台北地檢署囑託執行，原訂21日執行發監。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華今天指出，收受台北地檢署囑託函文後立刻分案辦理，並立即啟動相關機制以確保執行。原訂於21日上午9時30分傳喚傅崐萁到案執行，但傅崐萁收到傳票後，以尚未收到判決等事項具狀聲請延後執行。

►偷偷分享少女秘密！

陳旭華表示，經考量傅崐萁確實尚未收到判決，且有其他事務仍需處理，聲請延後的時間在合理範圍，地檢署同意延後執行，訂於26日上午9時30分傳喚到案執行，傳票已送達傅崐萁本人收訖。

法務部矯正署花蓮監獄副典獄長朱介民受訪指出，目前還沒有收到傅崐萁收監通知，不過獄方已經做好所有該有的準備。由於目前正值防疫重點期，依據獄方的標準程序，入監者必須先隔離14天，再依受刑人生活概狀評估後進行分級分房。

朱介民表示，有期徒刑執行逾兩個月，受刑人就可以依規定申請移至外役監。由於傅崐萁是帶職入監，他在服刑期間若行使立委職權，要向立法院進行書面質詢，獄方對於受刑人的書信是檢查而不檢閱，也就是說他的書面質詢將不受到限制。

【更多新聞】

►湯文章／傅崐萁可帶職入監？炒股犯行與職務無關

►傅崐萁繼續當立委 法官：犯罪性質無褫奪公權必要

►花蓮王傅崐萁將服刑，為何法院不宣告褫奪公權？

►二手票券豐富你的生活

