傅崐萁延至26日發監！入獄防疫隔離14天　檢：他可行使立委職權「書面質詢」

▲花蓮無黨籍立委傅崐萁以尚未收受判決等事項，具狀向花蓮地檢署聲請延後發監執行。（圖／記者王兆麟翻攝，資料照片）

記者王兆麟／花蓮報導

無黨籍立委傅崐萁因炒作凱聚等股票遭高等法院判刑2年10月徒刑，花蓮地檢署原訂21日發監執行，傅崐萁日前具狀以尚未收受判決等事項，聲請延後入監，花蓮檢方准於延至26日發監。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華20日表示，收受台北地檢署囑託函文後立刻分案辦理，並立即啟動相關機制以確保執行。原訂於21日上午9時30分傳喚傅崐萁到案執行，但傅崐萁收到傳票後，以尚未收到判決等事項具狀聲請延後執行。

花蓮地檢署指出，考量傅崐萁確實尚未收到判決，且有其他事務仍需處理，聲請延後的時間在合理範圍，同意延後執行，訂於26日上午9時30分傳喚到案執行。並表示，傳票已送達傅崐萁本人收迄。



法務部矯正署花蓮監獄副典獄長朱介民受訪表示，目前尚未收到傅崐萁收監通知，不過獄方已經做好準備。由於目前正值防疫重點期，依據獄方的標準程序，入監者必須先隔離14天，再依受刑人生活概狀評估後進行分級分房。

朱介民另外表示，有期徒刑執行逾兩個月，受刑人可以依規定申請移至外役監。傅崐萁是帶職入監，服刑期間若行使立委職權，要向立法院進行書面質詢，獄方對於受刑人的書信是檢查而不檢閱，也就是說他的書面質詢將不會受到限制。

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