港人移民台灣成熱門選項　內政部：「港版國安法」可能再加溫





▲香港泛民主派議員反對新國安法，在中聯辦周邊與警方發生衝突。（圖／路透）

記者蔣婕妤／台北報導

香港去年爆發反送中運動，引發港人對政府不信任，不少人移居台灣。根據內政部移民署統計資料，香港去年來台居留人數達到5858人，而今年截至四月人數已經突破2383人。隨著中國大陸全國人大28日將審議「香港版國安法」，讓港人擔憂「一國一制」來臨，「移民台灣」再度成為關注焦點，內政部不排除未來仍會持續增加。

中國大陸全國人大將審議「香港版國安法」授權案，若無意外，該法通過後，人大常委會最快6月就會著手立法。港人擔憂，該法明定國安機關將在港設置機構履職，此舉恐怕讓香港「一國兩制」蕩然無存，變成實質上的「一國一制」。

香港從2019年6月爆發反送中後，每月申請來台居留的人數就開始增加，9月起迄今年4月，每月至少有600人，除了來台就讀的港生之外，主要是不少港人對香港未來感到恐慌，移民台灣成為熱門選項之一，就連知名港星黃秋生也準備入籍台灣。

根據內政部移民署統計資料顯示，去年香港居民來台居留人數共計5858人，較前年的4148人增加41.12%。這也是移民署自105年將港澳居留定居人數分開計算後最多的人數，105年、106年則分別有4057人、4015人。今年前4月港人來台居留的人數也已經來到2383人，獲得居住許可的人數為474人。

如今港人憂國安法通過後，香港恐成「一國一制」，在相關消息傳出的第一時間，21日至22日期間，Google上「移民 台灣」、「台灣」等關鍵詞搜索達到近7日高峰。查閱香港Google關鍵字，21日宣佈要推出「港版國安法」後，「移民 台灣」的搜索熱度，從下午3點開始極速狂飆，在當晚11點達到近7日高峰；「台灣」這個關鍵詞熱度則於22日中午12點，創下近7日新高。

相關法令顯示，目前港人移民來台有5種方法，包括依親移民、投資移民、創業移民、專業移民、升學。其中，投資移民必須在台灣投資600萬元台幣，同時要在台居住1年，1年內不得離開台灣超過30天，又或是2年內在台居住滿270天，通過審查後就可以入籍台灣。