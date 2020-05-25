寶島通訊民調／45％高雄人一定投票　贊成罷韓估70萬票

▲韓國瑜。（圖／記者洪正達攝）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄罷韓投票倒數11天，市長韓國瑜是否能度過罷免危機備受矚目，而罷免案是否成功的關鍵則取決於投票率。《寶島通訊》在民調封關前公佈最新民調結果，45.5％的高雄市民一定會去投票，57.3％的市民贊成罷免韓國瑜。

根據《寶島通訊》民調顯示，在6月6日罷韓投票當天的投票意願，45.5％的高雄市民一定會去投票，25.2％的市民表示可能會去投票。至於是否贊成罷免韓國瑜？57.3％的市民贊成罷免韓國瑜；不贊成罷免的則有30.0％。

▲寶島通訊罷韓民調。（圖／寶島通訊提供，下同）



《寶島通訊》進一步分析，在「一定會去投票」的市民中，高達92.1％贊成罷免韓國瑜，不贊成僅有3.5％。顯然，韓國瑜呼籲支持者不去投票的效應已經開始發酵。若假定沒有返鄉投票，完全由在地高雄市民（占比72.6%）投票的情況下，預估本次投出的贊成票大約為70萬票 （230萬*72.6%*45.5%*92.1%），可說是驚險越過罷免門檻57萬5仟票。

另外，針對韓國瑜呼籲支持者「監票不投票」的部分，《寶島通訊》民調顯示，僅有26.1％的民眾認同韓國瑜的作法，64.9％的民眾不認同（不太認同29.6％；非常不認同35.3％），有38.8％的民眾表示可能會因此產生壓力而降低投票意願（一定會18.2％；可能會20.6％）。

本調查由寶島通訊委託展欣科技民調執行，於109年5月22—24日進行調查。成功訪問1,080位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。本次調查採用家用電話進行抽樣，家用電話調查以高雄市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行抽樣。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及行政區別進行樣本代表性檢定後加權處理。

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