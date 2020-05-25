罷韓投票倒數！尹立控黑函傳單四處竄　報案「國瑜機器動作不斷」

▲罷韓投票腳步接近，尹立25日至警局報案。（圖／Wecare高雄提供，下同）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數！Wecare高雄發起人尹立25日一早至三民一分局長明派出所檢舉不實黑函，就是因為有民眾指出，近日在凹子底附近，機車後照鏡被用橡皮筋綁上一張紙條，攤開一看是「罷韓的真正原因」，內容指出罷韓四君子發起罷韓行動，是為了害怕韓國瑜調查過去弊案等文字，目前警方也正調閱監視器及通知發文者說明。





一早至三民一分局長明派出所檢舉不實黑函，Wecare高雄發起人尹立拿著寫有「我不是韓粉」、「教三民主義的老師」未署名的文宣，他說，這份文宣在高雄市內到處派報，經費粗估就需花費上百萬元。近日又出現另一份未署名文宣，內容提及「罷韓的真正原因」，因為4人綠營色彩濃厚，背後有民進黨撐腰，因為韓市長斬斷了既得利益者的財路更，更害怕韓市長調查弊案。

尹立表示，投票剩不到幾天，用這種手法企圖干擾影響投票，已經違反選罷法，因此來報案；他說，韓國瑜曾在2007年4月第七屆立委國民黨初選期間，涉及散發文件攻擊李慶華、張慶忠3人遭台北縣黨部除名，有類似前科行徑，這次是否用同樣手法，有待警方釐清。現在「國瑜機器」動作不斷，地檢署、警方都是人民公器，高雄的民主歷史發展，不要因為骯髒的手段成為汙點。

▲網友指出車子停在凹子底公園附近卻被放上反罷韓文宣 。（圖／Wecare高雄提供）

由於事發點是凹子底，目前長明派出所已經將案子轉到鼓山區龍華派出所，警方後續將會調閱附近監視器，並且通知發文者來，以利釐清案情，究竟是誰所為，目前還不得而知。