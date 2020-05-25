中山高「外車道接路肩」沒打方向燈挨罰…男傻眼：我一路直行！法官不採信

▲國道一號汐止過磅站外側車道銜接路肩路段。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／基隆報導

賴姓男子2019年7月開車在國道1號一路段行駛時，因未打方向燈變換車道遭民眾檢舉，被開罰3000元。賴男不服提行政訴訟，他表示，該路段含過磅車道為三車道，出過磅站後他繼續直行銜接開放中的路肩，並沒有向左或向右，本來就不需打方向燈。但法官審理時認為外側車道進入路肩等同變換車道，審結駁回他告訴。全案仍可上訴。

賴男2019年7月22日下午開車行經中山高汐止過磅區時，遭民眾檢舉沒有打方向燈就變換車道，被依法裁處3000元罰鍰並記違規點數1點，他收到罰單後相當不解，認為自己一路直行沒有變換車道怎會遭開罰，怒向監理所提行政訴訟。

法庭上賴男主張，他被檢舉的路段含過磅車道一共有三車道，出過磅站後約100公尺即縮減為二車道，由於該路段有開放路肩，所以他經過時直接從外側車道銜接路肩，路途中因一直保持直行，並無向左或向右，所以才沒有打方向燈，對此，聲明希望可以撤銷原處分。

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法官勘驗舉發者車輛提供的行車紀錄器後認為，雖賴男開車經過過磅站時是直行，但眼看他車輛逐漸跨越右側的白色車道線，期間未打方向燈就進入路肩，明顯違規。另根據賴男自承前方路況有「車道縮減」情況，可見他知道直行會一路開到路肩，有變換車道的行為，故判定監理所裁罰有據，審結判賴男敗訴。仍可上訴。

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