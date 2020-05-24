字跡太美爆紅！女網友敲碗　台南「罰單帥警」本尊害羞現身！

▲一張絕美罰單爆紅台南帥警長相曝光。（圖／翻攝爆廢公社二館，下同）



記者董美琪／綜合報導

因一張罰單的字跡太美，竟一夕爆紅！台南市警一分局德高派出所的警員姜誠，近日因為開罰單的字跡有如書法一般，引起網友高度關注。姜誠長相曝光後，更引起女網友們暴動敲碗，對此他真的現身回應，為什麼自己會練好字。不過其實這位帥警，已經「名草有主」死會啦。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「有沒有被開單會很認真看完每一個字？！」，讓不少網友大讚，「撫慰了被開單的心靈」、「字跡讓我好療癒」、「第一次看到字這麼好看的罰單」。

請繼續往下閱讀...

該名台南帥警的長相曝光後，更是讓不少女網友敲碗暴動，「人長得帥、字也漂亮」、「我也住台南，請問弟弟巡邏地點在哪？我要去他面前路倒，我也不介意他幫我口對口人工呼吸」。

27歲的姜誠對於一張罰單竟讓自己在網路上爆紅，感到相當意外。不過，帥氣的姜誠其實已經「死會了」，朋友也在他臉書上說「將要結婚了，女網友來不及了。」

對於罰單，姜誠也無奈地發文寫道，「真的！停下來就好，不要故意加速闖越，配合警察合法的攔查取締是良民的基本民主素養，既然想違規就要知道有風險，敢違規就要承擔。」

另外，根據《自由》報導，姜誠是104特考班的警員，因自覺個性有正義感，想要從事警察一職，從此踏入警界。因為在第一個單位時，翻到老學長30年前手抄戶口謄本，字體相當好看，讓他決心怎樣都要把字寫好，現在只要看到不錯的字體，就會開始學起來，練成自己的，未來還打算去考霹靂小組。

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

►夢幻獨角獸房下殺3折！全台唯一拍到手軟 網美們快衝台中住一波～