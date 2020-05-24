　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

字跡太美爆紅！女網友敲碗　台南「罰單帥警」本尊害羞現身！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲一張絕美罰單爆紅...台南帥警長相曝光！女網友狂敲碗：巡邏地點在哪裡？。（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲一張絕美罰單爆紅台南帥警長相曝光。（圖／翻攝爆廢公社二館，下同）

記者董美琪／綜合報導

因一張罰單的字跡太美，竟一夕爆紅！台南市警一分局德高派出所的警員姜誠，近日因為開罰單的字跡有如書法一般，引起網友高度關注。姜誠長相曝光後，更引起女網友們暴動敲碗，對此他真的現身回應，為什麼自己會練好字。不過其實這位帥警，已經「名草有主」死會啦。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「有沒有被開單會很認真看完每一個字？！」，讓不少網友大讚，「撫慰了被開單的心靈」、「字跡讓我好療癒」、「第一次看到字這麼好看的罰單」。

請繼續往下閱讀...

該名台南帥警的長相曝光後，更是讓不少女網友敲碗暴動，「人長得帥、字也漂亮」、「我也住台南，請問弟弟巡邏地點在哪？我要去他面前路倒，我也不介意他幫我口對口人工呼吸」。

27歲的姜誠對於一張罰單竟讓自己在網路上爆紅，感到相當意外。不過，帥氣的姜誠其實已經「死會了」，朋友也在他臉書上說「將要結婚了，女網友來不及了。」

對於罰單，姜誠也無奈地發文寫道，「真的！停下來就好，不要故意加速闖越，配合警察合法的攔查取締是良民的基本民主素養，既然想違規就要知道有風險，敢違規就要承擔。」

另外，根據《自由》報導，姜誠是104特考班的警員，因自覺個性有正義感，想要從事警察一職，從此踏入警界。因為在第一個單位時，翻到老學長30年前手抄戶口謄本，字體相當好看，讓他決心怎樣都要把字寫好，現在只要看到不錯的字體，就會開始學起來，練成自己的，未來還打算去考霹靂小組。

▲一張絕美罰點在哪裡？。（圖／翻攝爆廢公社二館）

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

►夢幻獨角獸房下殺3折！全台唯一拍到手軟　網美們快衝台中住一波～

ET快訊
至少50隻！高雄大雨灌出「無社交距離」群聚蟑螂　網友崩潰
快訊／台鐵深夜驚傳死傷事故！「桃園－內壢」雙向延誤
月經來爆痛！22歲女「滲墨汁血」　醫一掃秒驚：只能削掉了
「太超過了！」Uber小隻馬外送女　網一比對照片大驚：是真的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

字跡太美爆紅！女網友敲碗　台南「罰單帥警」本尊害羞現身！

梅雨狂下10天↑鋒面回馬槍！下一波「豪大雨彈」要來了　全台再灌4天

數百人湧墾丁大街圍觀「鋼鐵部長」　攤商嘆：有人氣沒買氣！

好市多停車場「三寶對決」！竟撞凹成這樣…網一看傻了

首次花襯衫獻屏東！陳時中穿「木屐」逛墾丁大街　民眾擠爆30分才走完

至少50隻！高雄大雨灌出「無社交距離」群聚蟑螂　網友崩潰：給我噴火器！

「太超過了！」Uber小隻馬外送女　網一比對照大驚：是真的！

影／陳時中穿花襯衫逛墾丁大街！帶頭高喊「我台灣、我驕傲」　粉絲吶喊狂歡

《ETtoday》說明

LIVE／樂活防疫第一站！陳時中將穿「花襯衫」現身墾丁大街

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

《暖暖》生氣完就是要親一波　8鏡位車窗之吻..醋罈子笑了❤️❤️

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

字跡太美爆紅！女網友敲碗　台南「罰單帥警」本尊害羞現身！

梅雨狂下10天↑鋒面回馬槍！下一波「豪大雨彈」要來了　全台再灌4天

數百人湧墾丁大街圍觀「鋼鐵部長」　攤商嘆：有人氣沒買氣！

好市多停車場「三寶對決」！竟撞凹成這樣…網一看傻了

首次花襯衫獻屏東！陳時中穿「木屐」逛墾丁大街　民眾擠爆30分才走完

至少50隻！高雄大雨灌出「無社交距離」群聚蟑螂　網友崩潰：給我噴火器！

「太超過了！」Uber小隻馬外送女　網一比對照大驚：是真的！

影／陳時中穿花襯衫逛墾丁大街！帶頭高喊「我台灣、我驕傲」　粉絲吶喊狂歡

《ETtoday》說明

LIVE／樂活防疫第一站！陳時中將穿「花襯衫」現身墾丁大街

疫情趨緩　桃園新移民姐妹戶外搭篷舉辦「新故鄉新客情」

鄭弘儀騎機車「煞車不及」直接撞上！　「指甲擠壓到碎裂」嚇傻：那痛無法形容

字跡太美爆紅！女網友敲碗　台南「罰單帥警」本尊害羞現身！

陳時中搭高鐵到墾丁　巧遇列車「22字暖心廣播」瞬間開心笑了

《叫我對大哥》肥貓扭蛋收服奴才們！買菜購物、想偷吃魚表情超喜感

倒數14天！韓國瑜岌岌可危　國民黨李四川跟「這3人」都被點名補選

香港人舉辦「524反惡歌法大遊行」　港警放話：果斷執法「包括拘捕」

鋼管妹「旗袍挖空」開高衩！　人夫盯黑網襪狂拍被妻抓包

生活熱門新聞

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

高雄大雨灌出「群聚蟑螂」　網友崩潰

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

好市多停車場竟撞車！網一看傻眼

數百人湧墾丁看陳時中　攤商嘆：有人氣沒買氣

產房當廚房！辣媽9分鐘記錄生5寶

陳時中穿木屐逛墾丁大街　現場擠爆30分鐘

陳時中逛墾丁　高喊我台灣我驕傲

正妹「我的吳柏毅被盜用」戶頭剩55元

急診醫勸拔管！妻堅持救卻尷尬了

國小生聚集花叢「狂吸花蜜」！網淚：台人共同記憶

週日放晴　下週鋒面又北上

更多熱門

相關新聞

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

這罰單的字未免也太美了吧！一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張罰單，上頭員警的字卻美的讓網友們驚嘆。對此，也有網友貼出帥警的照片，更是讓不少女網友暴動直呼，「很可以」。

執行署撤銷祖厝拍賣　男：3天內繳清

執行署撤銷祖厝拍賣　男：3天內繳清

執行署撤銷祖厝拍賣　陳母哽咽超高興

執行署撤銷祖厝拍賣　陳母哽咽超高興

郵差按電鈴「她秒從3F衝1F」沒人！真相傻眼

郵差按電鈴「她秒從3F衝1F」沒人！真相傻眼

罐被犧牲！貓叼咒怨單送2樓算帳

罐被犧牲！貓叼咒怨單送2樓算帳

關鍵字：

罰單紅單帥警姜誠

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

高雄大雨灌出「群聚蟑螂」　網友崩潰

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

即／台鐵深夜傳死傷！班車雙向延誤

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

《青春有你2》劉雨昕大突破！「高馬尾＋小短褲」辣露長腿

還原被偷拍！美女老師吼：你倒楣了

好市多停車場竟撞車！網一看傻眼

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

金烔完私宅遭闖入　公司怒公開「私生飯照片」

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面