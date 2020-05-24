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好不想收假！21歲小兵「偽造就醫證明」騙中尉：我得A流…多放5天代價曝

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▲▼新竹關西新訓中心。（圖／翻攝Google map）

▲21歲王姓士兵新訓時在新竹關西新訓中心服役。（圖／翻攝Google map）

記者徐愷昕／新北報導

21歲王姓士兵一次收假欲返營時為延後假期，竟上網下載他人醫院的病歷竄改個資，騙中尉輔導長自己得A型流感要請病假，怎料回營後長官向他索取就醫診斷證明時他交不出正本，事件曝光，王兵因此被依法送辦。新北地院審結依偽造文書罪判王男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

王男2019年9月開始在陸軍服兵役4個月，同月29日晚上9點他本應收假返營，但為了能延後假期，他竟提前一日撥電話以「得了A型流感，在耕莘醫院診治」為由，向鄧姓中尉輔導長請病假。當時輔導長要求他回營時務必交出診斷證明，王男遂上網下載了他人的診就醫明書，先隨意編造病歷號碼，隨後再竄改裡頭全部個資，同時還寫下「發燒，流行性感冒」、「因上述診斷。宜在家休養3日」等內容，列印後拍照傳給輔導長作為請假證明，輔導長知會連長後，連長指示讓王男請病假5天。

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王男收假後因交不出診斷證明正本，讓中尉及連長都相當頭痛，經不斷詢問，同年12月21日王男後母才傳訊告知輔導長王男偽造診斷書一事，事件因此曝光。

雖王男已於2019年12月31日退伍，但此事仍被新竹憲兵隊移送偵辦，新北地院審理時，審酌王男僅因欲延後收假，就偽造就醫診斷書騙連上長官，行為實在不應該，審結依偽造私文書罪判他有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。

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