誰發動查封不敢講…執行署撤銷法拍　陳男：我會趕快籌錢3天內繳

▲陳男房屋遭法拍後，陳母一度到行政執行署宜蘭分署下跪陳情，宜蘭分署坦承相關筆錄有記載不詳實。（圖／記者游芳男翻攝）



中央社記者王朝鈺基隆20日電

基隆市陳姓男子因未繳罰單祖厝遭法拍，行政執行署宜蘭分署已撤銷不動產拍賣程序。陳男20日晚間說，「會盡量在晚上籌到罰款，明天就去繳，最慢會在3天內繳清。」

陳男向媒體表示，他已被案子折磨好幾個月，最近因為要到處跑也沒工作，還要配合行政執行署，終於可以比較輕鬆，但現在他連新台幣10元都賺得不容易，卻還要他支付一筆1萬餘元的執行費用。

陳男說，感謝前台灣大學法律系教授陳志龍一直幫助他，陳志龍是他的貴人，如果沒有陳志龍，說不定4月底前全家就被執行署趕出門，不可能現在還能站在屋外與媒體談論這起案件。

陳男的母親陳郭金英今晚得知消息後忍不住哽咽說，這間房子雖小「但它卻是我們的天堂」，這段期間整個心都糾結在一起且常睡不好，還曾夢見到處籌錢後經過一間派出所突然驚醒，感覺快得了恐慌症，現在心中大石總算可以放下，「比中樂透還要高興」。

陳志龍表示，行政執行署只承認局部（不夠周延），並未針對最關鍵「是誰發動不動產查封」說明，這是最嚴重的問題，他不認為是執行官或書記官，應該另有其人。

全案起於陳男因未繳交4張交通違規罰單共約1萬8000元，名下的3樓透天厝遭拍賣，於1月6日第4次拍賣以135萬5400元拍定。

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