台灣卡丁車競賽6車撞一團　網驚「以為報廢場」...達人曝：這坨大概200萬！

▲中華賽車協會23日練習賽中，一台卡丁車失控撞牆，造成後方賽車撞成一團。（圖／翻攝臉書《Andy老爹》）

記者李忠憲、徐愷昕／台中報導

中華賽車協會23、24日接連2天在台中市麗寶賽車場舉辦台灣卡丁車錦標賽（TKC），台灣各地賽車好手齊聚一堂較勁，怎料23日的練習賽中，一台卡丁車要進入賽道時疑操作不慎撞牆，造成後方5輛車閃避不及撞成一團，畫面相當慘烈，所幸無重大傷亡傳出，僅有1賽車手手部拉傷，經送醫後已無大礙。

專業試車手、同時也是汽車達人的「Andy老爹」23日於臉書粉專中貼出賽車場上5車撞成一團的事故照片表示，「賽車在出pit的地方由於有一部車打滑，後面一堆車又跟太近，所以還沒進跑道就全部撞成一團，還好人都沒事」，並初估這一陀損失大概就200多萬。

網友見到此貼文後紛紛於底下留言，「瞬間成資源回收場」、「我還以為是報廢回收廠」、「我以為在撿殺肉零件」、「我覺得不只200（萬）吧」等話，驚呼「實在太慘了吧！」並好奇後續賠償相關事宜。

中華賽車會賽事部主任鍾岳峙指出，此次錦標賽一共有48位選手參賽，連續2天的賽事中23日主要是練習，24日才是正式上場，事故發生是23號練習時間中午11時50分許，因pit區（賽車加油站、修理站）起步都很快，第1部車因個人因素操作不慎撞牆，才會造成後方5、6台車煞不住撞在一起。

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事故發生第一時間賽車場上的專業醫療隊即上前救援，所幸只有1車手受傷，且經送醫照X光診斷，確定是手部拉傷無大礙，這名車手下午也回到賽車場觀賽，而賽道也在事故後10分鐘內迅速排除狀況，繼續練習活動進行。

據了解，此次事故除了前方5、6輛卡丁車撞擊嚴受重損外，後方還有8輛車輕微擦傷，但有關大家好奇的車損理賠事情，鍾岳峙表示，正規賽車比賽不管事故是誰造成，車損都是各自承擔，沒有在求償的，另卡丁車依等級價格也都不大相同，車台本體大致上約10多萬元，引擎則從10多萬到數十萬不等。

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