iOS 13.5越獄工具將發布！　搶先看看可支援哪些Apple版本設備

▲iOS 13.5的越獄版本即將發布。(圖/記者林世文攝)

記者謝仁傑/綜合報導

iOS 13.5發布更新後,適用於iOS的 unc0ver 越獄工具網站的團隊發布了越獄軟體5.0.0版,該網站著重介紹越獄工具如何在幾種不同軟體版本上的一系列iOS設備上進行了廣泛的測試,還提到越獄工具能支援在iOS 11.0和iOS 13.5之間的所有設備。

根據 unc0ver 推特官網的最新訊息透露,此次 unc0ver 越獄會利用 Pwn20wnd 所發現最新 iOS 13.5 的 0day 內核漏洞,讓每款 iOS 設備都能進行越獄。目前 unc0ver 越獄官網也已經開始倒數,進度卡在90%,推測越獄工具的開發階段已經快要完成,推測正在做內部的穩定測試。

#unc0ver v5.0.0 is NOW OUT.