iOS 13.5越獄工具將發布！　搶先看看可支援哪些Apple版本設備

▲iOS 13.5的越獄版本即將發布。（圖／記者林世文攝）

記者謝仁傑／綜合報導

iOS 13.5發布更新後，適用於iOS的 unc0ver 越獄工具網站的團隊發布了越獄軟體5.0.0版，該網站著重介紹越獄工具如何在幾種不同軟體版本上的一系列iOS設備上進行了廣泛的測試，還提到越獄工具能支援在iOS 11.0和iOS 13.5之間的所有設備。

根據 unc0ver 推特官網的最新訊息透露，此次 unc0ver 越獄會利用 Pwn20wnd 所發現最新 iOS 13.5 的 0day 內核漏洞，讓每款 iOS 設備都能進行越獄。目前 unc0ver 越獄官網也已經開始倒數，進度卡在90％，推測越獄工具的開發階段已經快要完成，推測正在做內部的穩定測試。

在安全性方面，unc0ver 網站則表示，它利用本機系統沙箱異常，以便用戶接觸越獄文件的同時，安全性保持不變；unc0ver 的首席開發人員也表示，越獄將為現有的狀況增加條件，並允許讀取新的越獄文件和不包含用戶數據的文件系統，但開發團隊沒有透露它會利用iOS中的哪個漏洞來構建這個越獄工具。

不過蘋果官方通常不會讓iOS的越獄漏洞出現太久，預計它們會在短時間內推出iOS 13.5.1版，修正這次iOS 13.5的漏洞，若用戶已經將系統升至iOS 13.3以上，建議先更新到iOS 13.5，等待越獄版本推出。

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