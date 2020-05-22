為舊款iPhone延壽！　Apple發布iOS 12.4.7更新...快看哪些手機適用

▲蘋果針對舊機款也推出iOS更新。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果於昨日推出iOS 13.5的更新，然而在一些較舊的機款上，常常還是會出現運作上跟不上新軟體，或產生不支援的問題。因此蘋果昨日也發布了支援舊機型的iOS 12.4.7，修正錯誤也可以改進效能。

iOS 12.4.7適用的舊機型也包括 iPhone 5s、6和6 Plus、iPad Air（第一代）、iPad mini 2和3 ，以及iPod touch（第6代）。

與最近的幾個iOS 12修補程序一樣，iOS 12.4.7並不是具有新功能和性能更新的全面更新，僅包括安全修復程序。若您正在使用其中一款舊設備，且不想更新到iOS 13.5，可到軟體更新的地方下載iOS 12.4.7。

iOS 12.4.7不會為舊機款帶來任何新功能，主要重點還是放在於修補系統在之前的版本出現的漏洞，據先前的用戶經驗，更新的益處包括電池續航力的消耗減低，另外Wi-Fi、藍牙、行動網路連接都更穩定，第三方App的穩定度也會有所改善。

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