iPhone照片格式惹禍！美上千名考生答案卷無法上傳　成績抱蛋

▲蘋果自iOS 11開始替iPhone添增了名為「HEIC」的圖片格式，支援無損圖片壓縮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

受到疫情影響，美國 AP 課程（Advanced Placement）改採線上進行，學生須以紙筆作答後拍攝並上傳其書面測試照片，怎知卻有上千名學生意外抱蛋，而罪魁禍首竟是 iPhone。

蘋果自 iOS 11 開始替 iPhone 添增了名為「HEIC」（高效率圖檔格式）的圖片格式，可為 iPhone 提供無損圖片壓縮，同時可儲存曝光、HDR 等照片資訊以便日後編輯。蘋果稱，每張 HEIF 照片將較 JPG 照片省下 50% 容量，將能有效地節省手機空間。

不過這項貼心的設計卻也直接地導致此次事件。據科技新聞網站《The Verge》報導，美國大學理事會（College Board）規定，學生得以 JPG、JPEG 或 PNG 格式上傳自己的書面測試解答照片，但不支援 iOS 及部分較新款 Android 手機（如三星新旗艦機款）上預設的 HEIC 格式。

雖然大學理事會已在官網的常見問題頁面及推特上提醒考生，若使用 iPhone 拍攝須事先修改設定，但仍有超過千名考生「掉入陷阱」。由於檔案格式問題，學生上傳照片後，頁面一直處在無回應狀態，直到繳券截止仍無法順利上傳，成績直接零分，使學生等待數周重考。

目前已有學生在在全球最大請願平台 Change.org 發起提案，希望能重新提交先前的答案券以免於重考。截至今（22）日下午 2 點 40 分，該提案已有超過 2.6 萬人連署。

事實上，HEIC 的確能夠省下不少儲存空間，不過目前不少程式仍僅能讀取 JPG、PNG 這類常見格式，有需求的用戶除了將照片透過電腦轉檔外，若 iPhone 空間足夠，也可選擇直接將檔案存成 JPG。

以下是將 iPhone 照片預設格式從 HEIC 改為 JPG 的方式：

【設定】→【相機】→【格式】，勾選「最相容」

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