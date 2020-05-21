iOS 13.5正式登場！　Face ID升級...戴口罩也能解鎖iPhone

▲iOS 13.5解決了戴口罩無法被Face ID辨識的問題。（圖／記者林世文攝）

記者謝仁傑／綜合報導

Apple發布了iOS 13.5更新，這次更新的重點就在於Face ID的改善，即便在戴著口罩的情況下也能輕鬆地解鎖手機，這是很多人在疫情流行期間被Face ID所困擾的問題。

在之前iOS版本上，若用戶戴著口罩透過Face ID解鎖手機，還會遇到延遲的問題，然後才能輸入密碼。在iOS 13.5中，只要從螢幕底部往上滑，Face ID會自動跳過重試和超時的過程，可以直接輸入密碼。

此外，iOS 13.5還支援Apple和Google聯手的聯繫人追蹤API，之後若有公共衛生機構開發出的應用程式，經用戶下載安裝後，且曾與被檢測新冠肺炎（COVID-19）呈陽性的人接觸過，系統則會向用戶發布通知。

在這次的更新中還包括對HomePod的更新，蘋果表示，在HomePod的13.4.5操作系統中對其穩定性和性能進行了改善；同時，iPadOS 13.5、tvOS 13.4.5也一併更新。

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