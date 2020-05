部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

▲AirPods Pro。(圖/THE VERGE)

記者謝仁傑/綜合報導

蘋果開始將越來越多的產品生產組裝移到越南了,日前傳出蘋果今年要推出的耳罩式耳機「Airpods Studio」會由越南生產,但有用戶在Twitter PO文,表示已經買到來自越南生產的 AirPods Pro。美國科技新聞網站《The Verge》亦曝光了印有「Made in Vietnam」(越南製造)的AirPods充電盒照片。

據外媒報導,蘋果決定將AirPods Pro生產基地南移至越南,除了受中國新冠肺炎(COVID-19)影響之外,可能也跟美中貿易戰再度揚起煙硝有關。

Apple is now selling AirPods Pro models that are Assembled in Vietnam pic.twitter.com/UZWNHtcBi4