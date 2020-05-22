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部分AirPods Pro製造地南移！　「越南製造」產品照片曝光

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▲AirPods Pro。（圖／THE VERGE）

▲AirPods Pro。（圖／THE VERGE）

記者謝仁傑／綜合報導

蘋果開始將越來越多的產品生產組裝移到越南了，日前傳出蘋果今年要推出的耳罩式耳機「Airpods Studio」會由越南生產，但有用戶在Twitter PO文，表示已經買到來自越南生產的 AirPods Pro。美國科技新聞網站《The Verge》亦曝光了印有「Made in Vietnam」（越南製造）的AirPods充電盒照片。

據外媒報導，蘋果決定將AirPods Pro生產基地南移至越南，除了受中國新冠肺炎（COVID-19）影響之外，可能也跟美中貿易戰再度揚起煙硝有關。

蘋果由中國組裝生產大部分的產品向來為人所知，但它們在國外進行大規模的投資，未來可能會減少對中國製造業的依賴；早在2017年，蘋果就交由印度組裝部分 iPhone 機型。部分原因包括疫情在中國仍具有高度不確定性，且因為疫情，美中關係又再度緊張了起來，可能導致美中貿易戰持續，進而造成中國對蘋果的產品和零組件徵收關稅。

蘋果公司在2月份罕見地發布了一份投資者報告，報告中指出，隨著在中國疫情暴發，公司在中國的合作夥伴也受到了限制影響，全球 iPhone 供應將會暫時受到限制。

另外，日經新聞去年7月也曾報導指出，由於貿易戰影響，蘋果考慮將部分製造業轉移到越南。

▲AirPods Pro。（圖／THE VERGE）

▲AirPods Pro外殼顯示在越南製造。（圖／THE VERGE）

目前尚不清楚 AirPods Pro 在越南製造的比例，然而據先前報導，蘋果顯然有計劃在越南工廠生產今年可能發布的耳罩式耳機。

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