Apple Glass傳有「特別版」　復古圓框外型致敬賈伯斯

▲簡單俐落的Lunor Classic Rund眼鏡是賈伯斯的標配。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果正在研發 AR 眼鏡的消息眾所周知，稍早知名爆料達人普羅瑟（Jon Prosser）進一步透露，蘋果將為 Apple Glass 推出一款「限量版」，設計將致敬賈伯斯（Steve Jobs）生前配戴的無框圓形眼鏡 Lunor Classic Rund。

普羅瑟本周在《Cult of Mac》製播的 Podcast 節目「The CultCast」上，除了透露蘋果新一代 iPhone 12 系列的價格等資訊外，也針對 Apple Glass 釋出不少爆料消息。

他指出，這款限量版的 Apple Glass 被稱作「賈伯斯復刻版」（Steve Jobs Heritage Edition，暫譯），外型就像約翰藍儂（John Lennon）經典的的復古圓框眼鏡。蘋果將這款 Apple Glass 定位為 AR 眼鏡的「特別版」，就像該公司於 2015 年推出售價 1 萬美元的 18K 金 Apple Watch。

普羅瑟於本周稍早披露了許多與 Apple Glass 有關的消息，如該 AR 眼鏡的起售價為 499 美元（約新台幣1.5萬元）。據其說法，Apple Glass 將在兩個鏡片內顯示訊息，並透過手勢操作，且該眼鏡右上方將配備 LiDAR 感測器，以準確地掃描場景。不過，Apple Glass 將不會配備前置鏡頭，這與蘋果的隱私保護態度一致。

此外，Apple Glass 大部分的資料處裡將由與之配對的 iPhone 執行，普羅瑟表示，該產品將於今年秋季或 2021 年初亮相，而確切時序則取決於新冠肺炎疫情的情況。

普羅瑟指出，「賈伯斯復刻版」將成為 Apple Glass 的特別版，目前無法確定該版本是否會由「貴金屬」製成，而其售價又是否會媲美一輛二手車。他稱自己已看過原型機影片，外型就像雷朋（Ray-Ban）的 WayFarer 系列，並稱：「They're sleek as hell」（語義類似『潮到爆』）。

Apple Glass 將運行一個名為 Starboard 的 UI，仰賴於眼鏡框上或眼鏡前的手勢。蘋果多年來一直致力於開發「空中手勢」，正如該公司多年來通過的許多 AR 專利所示。這些眼鏡預計將能識別蘋果專用的 QR Code，更有消息透露其將支援無線充電。

普羅瑟近來因蘋果產品的爆料已成為該公司的一大公敵，此前，其準確地透露了新款 Macbook 及 iPhone SE 的發售日期。本月初，蘋果全球行銷資深副總裁席勒（Phil Schiller）在推特上封鎖了普羅瑟，舉止耐人尋味。

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