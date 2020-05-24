王毅狂誇譚德塞！　力挺放話..給世衛潑髒水只會弄髒自己

▲大陸外交部長力挺譚德塞，「給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己。」（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／北京報導

大陸人大今（24日）舉行國際外交記者會，由國務委員兼外交部長王毅主持會議，疫情爆發後，美國不斷指責世衛組織，甚至聲稱世界衛生組織（WHO）只為中國服務？對此，王毅再次公開力挺世衛組織秘書長譚德塞，他說「給世衛組織潑髒水的人，只會弄髒他們自己。」

王毅回答過程中，多次肯定譚德塞（Tedros Adhamon Ghebreyesus）的努力，「世衛組織是聯合國專門機構，在協調全球公共衛生事業方面發揮著核心作用。譚德塞先生是高票當選的總幹事，得到國際社會的充分信任。」尤其他來自非洲大陸，代表著發展中國家在國際組織中的地位正在不斷提升。

▲世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

王毅指出，疫情爆發以來，「世衛組織在譚德塞總幹事帶領下，在每一個關鍵時間節點，都本著科學態度，及時提出了專業建議，很好地履行了應盡的職責。」事實證明，重視並遵循世衛組織建議開展抗疫工作的國家，疫情就會得到較為有效的管控。忽視和排斥世衛組織建議的國家，則為此付出了沉重代價。

上述回應，王毅的回答充分顯示中國力挺譚德塞決心，同時暗批美國防疫不力。他還強調，「公道自在人心，世衛組織的國際地位和歷史評價，不會因為個別國家的好惡而改變。給世衛組織潑髒水的人只會弄髒他們自己。」

▲網友發起請願，要求譚德塞下台，連署人數突破100萬。（圖／翻攝Change.org）

針對不少國家提出來要改革世衛組織？王毅回應，世衛組織是194個主權國家組成的國際機構，不可能只為某一個國家服務，更不應是哪個國家出的錢多，就屈從於哪個國家的意志。疫情當前，任何對世衛組織的打壓甚至訛詐，都缺乏最起碼的人道精神，都不會被國際社會所接受。生命至上，救人第一。支援世衛組織，就是支援挽救生命，這是任何有良知的國家都應做出的選擇。

至於世衛組織的改革問題，王毅強調，實際上每次重大疫情之後，世衛組織都會做出全面總結評估。但方向應當是繼續堅持而不是放棄多邊主義，支持而不是削弱世衛組織。第73屆世衛大會決議已就此做出明確闡述。

最後，王毅表示，我們認為可以重點從三個方面入手：一是從制度、規則層面更好地排除政治因素干擾，尊重科學和專業意見，摒棄政治化和汙名化的做法。二是賦予世衛組織更充足的資源，提升其應對全球公共衛生危機的能力。三是秉持人類衛生健康共同體理念，加大對發展中國家公共衛生事業的支持與投入。