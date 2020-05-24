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「戰狼外交」咄咄逼人　王毅回酸CNN記者..你角度有待商確

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▲▼大陸人大（22日）舉行國際外交記者會，由國務委員兼外交部長王毅主持會議。（圖／翻攝　新華社）

▲王毅回應戰狼外交，對於蓄意中傷，一定會作出有力回擊。（圖／翻攝　新華社）

記者任以芳／北京報導　

大陸人大今（22日）舉行國際外交記者會，由國務委員兼外交部長王毅主持會議，CNN記者質疑疫情爆發後，中國外交部發言人與美國官員互相打口水戰，發動所謂的戰狼外交，引發外界批評。對此，王毅表示，「對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相。」

CNN記者提出一連串質疑，認為中國國家媒體稱的戰狼外交，在中國之外引發一些爭議和批評的聲音。有人覺得中國外交變得越來越咄咄逼人，越來越強硬，中國外交是否已經放棄了韜光養晦的原則，變得更加強硬？對此，王毅回答問題的一開始，特地回酸CNN記者，「我尊重你提問問題權益，但你角度有待商確。」凡事都應有一個是非判斷，人無是非，難以立信。

▲▼大陸人大（22日）舉行國際外交記者會，由國務委員兼外交部長王毅主持會議。（圖／翻攝　新華社）

▲受疫情影響，王毅主持的國際外交記者會，採取遠端視訊。（圖／翻攝　新華社）

談到中國外交部正在實行戰狼外交，王毅回應，「對於中國外交，外界有著各種各樣的解讀和評論，但作為外長，我要正式和負責任地告訴你，中國始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策。」我們從來不會主動欺淩別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的。對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。

最後王毅指出，「那些總想給中國扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱著霸權不放的人。」當今世界，正在經歷百年未有的大變局，充滿各種亂象和動盪。面對越來越多的全球性挑戰，我們希望各國能夠本著人類命運共同體的理念，相互之間多一些支持、少一點指責；多一些合作，少一點對抗，大家真正攜起手來，共同為世界開闢更加美好的未來。

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