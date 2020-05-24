快訊／批港獨組織日益猖獗　王毅：建立港區國安法刻不容換

▲中國國務委員兼外交部長王毅出席兩會外長記者會。（圖／翻攝CCTV Video News Agency）

記者鄭思楠／綜合報導

針對「港版國安法」，中國國務委員兼外交部長王毅24日回應，港獨組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，「這些都對中國的國家安全造成了嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進一國兩制構成了巨大威脅，所以，建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。」

大陸十三屆全國人大三次會議新聞中心24日下午3時舉行記者會，王毅就「中國外交政策和對外關系」相關問題回答中外記者提問。

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，重點針對四類行為，分別為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務，並將會透過放入《基本法》附件三在香港實施。

大陸第十三屆全國人大三次會議22日在北京開幕，大陸國務院總理李克強李克強指出，要全面準確貫徹一國兩制、 港人治港、 澳人治澳、高度自治的方針，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，落實特區政府的憲制責任，支持港澳發展經濟、改善民生，更好融入國家發展大局，保持香港、澳門長期繁榮穩定。目前，包含特首港澳辦、中聯辦、特首林鄭月娥等人均就法案表示「 全力支持」。

此外，美國共和黨與民主黨聯邦參議員在美東時間21日表示，已聯手提出法案，希望能制裁剝奪香港自治權的中國官員。根據《路透社》報導，美國民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）在聲明中提到，這項法案是由他和共和黨參議員杜美（Pat Toomey）聯手提出，期望能透過兩黨立法的力量，對那些剝奪香港自治權的中國官員進行嚴厲的懲罰，提案內容主要針對違反香港自治法律的銀行，包含實施次級制裁。

此外，對於中國人大發言人張業遂表明，港版國安法的目的就是要防堵香港的國安漏洞。美國總統川普21日在離開白宮前向媒體表示，假如中國在香港實施國安法立法計畫，美國將有「強烈回應」。

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