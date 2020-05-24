陸推《港版國安法》刪九二共識　黃智賢力挺：剩下「統一」、「一制」

▲名嘴黃智賢。（圖／翻攝自黃智賢臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

大陸全國人大宣布將於28日審議《港版國安法》、《國歌法》，引發香港民眾不滿，24日下午走上街頭抗議。對此，資深媒體人黃智賢在臉書表示，「鼓掌，歡呼，煙花」，更批評如果不喜歡，就試試美國版國安法，或是台灣版國安法「嚇死你！」

中國全國人大將於28日審議《港版國安法》，最快於6月底立法，通過後即日起實施，不須經香港立法會審議。外界認為，此舉恐令香港「一國兩制」消失，掀起台灣政壇的關注，也牽動著國際政經局勢。

不過，黃智賢對於《港版國安法》抱持樂觀態度，24日在臉書表示「鼓掌，歡呼，煙花」，並批評，港獨、台獨和美國叫罵，已經到語無倫次的地步了；香港基本法23條本來就要求香港自己立法，23年來，就是故意不立法，不立法就無法可治叛國港獨？嘻嘻，不喜歡？不然，要不要試試美國版國安法，或是台灣版國安法，加上台灣反滲透法怎樣？嚇死你！港獨黑衣魔要逃來台灣？「所以你認為台灣更嚴苛的國安法，比較適合你？還是你覺得，台獨港獨一家親，有恃無恐？」

此外，大陸全國政協主席、國務院總理李克強日前於大陸全國人大、政協兩會中發表工作報告，其中對台部分並未提到「九二共識」，僅表明要完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同「反對台獨、促進統一。」黃智賢則說，沒有和平統一，只有統一；和平統一台灣不喜歡？那就不要和平唄，統一就會加緊。

黃智賢還說，沒有九二共識了！既然台灣的政黨跟人民，都拒絕九二共識的善意，那就算了，九二共識骨子裡是真正的對等和善意，可台灣上下一心，撕毀默契，「那，就尊重囉」，兩會處處體貼尊重台灣民意，不喜歡的九二共識和和平統一，都刪了，一國兩制也可以不要，「剩下的，就是，統一，一制。」

最後，黃智賢針對兩會會談中的內容評論，這是新中國的第一部「民法典」，依法行政，彰顯法治和人權。

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