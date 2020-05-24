　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸推《港版國安法》刪九二共識　黃智賢力挺：剩下「統一」、「一制」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲名嘴黃智賢，因一篇〈偉大的陳時中〉PO文提及「台灣的社區感染是不是因為你裝睡」，被人檢舉散布謠言而遭警方傳訊，而痛批大興文字獄。（圖／翻攝自黃智賢臉書，下同）

▲名嘴黃智賢。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

大陸全國人大宣布將於28日審議《港版國安法》、《國歌法》，引發香港民眾不滿，24日下午走上街頭抗議。對此，資深媒體人黃智賢在臉書表示，「鼓掌，歡呼，煙花」，更批評如果不喜歡，就試試美國版國安法，或是台灣版國安法「嚇死你！」

中國全國人大將於28日審議《港版國安法》，最快於6月底立法，通過後即日起實施，不須經香港立法會審議。外界認為，此舉恐令香港「一國兩制」消失，掀起台灣政壇的關注，也牽動著國際政經局勢。

不過，黃智賢對於《港版國安法》抱持樂觀態度，24日在臉書表示「鼓掌，歡呼，煙花」，並批評，港獨、台獨和美國叫罵，已經到語無倫次的地步了；香港基本法23條本來就要求香港自己立法，23年來，就是故意不立法，不立法就無法可治叛國港獨？嘻嘻，不喜歡？不然，要不要試試美國版國安法，或是台灣版國安法，加上台灣反滲透法怎樣？嚇死你！港獨黑衣魔要逃來台灣？「所以你認為台灣更嚴苛的國安法，比較適合你？還是你覺得，台獨港獨一家親，有恃無恐？」

此外，大陸全國政協主席、國務院總理李克強日前於大陸全國人大、政協兩會中發表工作報告，其中對台部分並未提到「九二共識」，僅表明要完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同「反對台獨、促進統一。」黃智賢則說，沒有和平統一，只有統一；和平統一台灣不喜歡？那就不要和平唄，統一就會加緊。

黃智賢還說，沒有九二共識了！既然台灣的政黨跟人民，都拒絕九二共識的善意，那就算了，九二共識骨子裡是真正的對等和善意，可台灣上下一心，撕毀默契，「那，就尊重囉」，兩會處處體貼尊重台灣民意，不喜歡的九二共識和和平統一，都刪了，一國兩制也可以不要，「剩下的，就是，統一，一制。」

最後，黃智賢針對兩會會談中的內容評論，這是新中國的第一部「民法典」，依法行政，彰顯法治和人權。

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
鋒面雨彈又要開炸！下波「全台有雨」時間曝　一張圖看下雨時程
快訊／牽動罷韓佈局！趙天麟宣布當選民進黨高雄市黨部主委
獨／政大詠春拳26秒影片曝！教授狠毆學生撞牆退門邊
雲林男山區失蹤5天　村民正要放鞭炮...盒子滾落溪谷找到遺體
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

牽動罷韓、2022！趙天麟當選高雄市黨部主委　民進黨6都派系戰結果出爐

新北電競基地升級2.0　侯友宜期許新北市結合ETtoday成為帶動電競產業龍頭

快訊／牽動罷韓倒數13天佈局　民進黨高雄市黨部主委改選趙天麟勝出

高雄「天坑照」→罷韓挺韓激戰！3小時2千則留言　陳其邁躺著也中槍

罷韓選舉倒數計時...陳菊卸秘書長　無公職回高雄！花媽首度親口曝75字立場

「我就是行動派！」　何博文接任民進黨新北主委

民進黨台東黨部主委改選　劉櫂豪以512票勝出

陸推《港版國安法》刪九二共識　黃智賢力挺：剩下「統一」、「一制」

民進黨宜縣黨部主委選舉揭曉　陳俊宇贏對手200多票勝選

范雲爆藍委硬凹國稅局公務員做選民服務　財政部：全盤檢討

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

陳時中率防疫天「花襯衫+木屐」現身墾丁攜手嗨喊：我台灣我驕傲

碩士生偷拍女老師遭逮嚇尿求饒　男友轟「惹錯人」她加碼：我更兇

怕把鼠寶吵醒！阿公暖抱著睡　爺孫臉露餡...網：一個模子刻的

猴腮雷！加國叔中文、日文超流利 會講20國語言...網一聽驚呆：已跪

高雄清潔隊員上班喝飲料、血拼　同事不爽集資75萬蒐「摸魚證據」

牽動罷韓、2022！趙天麟當選高雄市黨部主委　民進黨6都派系戰結果出爐

新北電競基地升級2.0　侯友宜期許新北市結合ETtoday成為帶動電競產業龍頭

快訊／牽動罷韓倒數13天佈局　民進黨高雄市黨部主委改選趙天麟勝出

高雄「天坑照」→罷韓挺韓激戰！3小時2千則留言　陳其邁躺著也中槍

罷韓選舉倒數計時...陳菊卸秘書長　無公職回高雄！花媽首度親口曝75字立場

「我就是行動派！」　何博文接任民進黨新北主委

民進黨台東黨部主委改選　劉櫂豪以512票勝出

陸推《港版國安法》刪九二共識　黃智賢力挺：剩下「統一」、「一制」

民進黨宜縣黨部主委選舉揭曉　陳俊宇贏對手200多票勝選

范雲爆藍委硬凹國稅局公務員做選民服務　財政部：全盤檢討

巴基斯坦空難2人倖存…機內「奇蹟座位」曝光！　竟有驚人相似點

中職／劉玠廷親自迎接球迷！兩招電子化讓動線更順暢

牽動罷韓、2022！趙天麟當選高雄市黨部主委　民進黨6都派系戰結果出爐

新北電競基地升級2.0　侯友宜期許新北市結合ETtoday成為帶動電競產業龍頭

好市多開賣巨大化「小熊維尼＆跳跳虎」玩偶　一隻639元搶爆！網：每車都有

南韓梨泰院第五次感染後　凌晨獵豔酒吧45組人排隊就是要狂歡

夏天就抱著北極熊睡覺吧！韓國大創涼感小物超軟萌　連拖鞋都消暑

不斷更新／胡金龍陽春砲富邦隊史1700轟達陣　五局悍將5比1兄弟

中職／張志豪開轟後遭觸身球！右膝無礙　索沙脫帽致歉

後疫情時代貨幣變薄了　專家：地產仍是保值關鍵

勇氣+9騎士載熱褲妹秀操作 跨雙黃線超警車下秒直接GG...

政治熱門新聞

國軍秀肌肉回擊大陸：誰敢越雷池一步

國軍「1分半」武器片　回嗆共軍

陳時中搭高鐵　巧遇暖心廣播笑了

六都債務暴增　只有1市減少

名嘴有感而發　520照片看到「台灣原來的樣子」　

陳其邁夜奔高雄勘災　柯志恩：小三急上位

罷韓倒數14天！　四川跟「這3人」都被點名補選

少校出軌女主播遭記過「又幽會」　國防部下週懲處

陸軍要役男「每天2次衝讚數」　基層：長官腦袋裝大O？

李正皓揭罷韓2大關鍵：大雨恐帶走韓流

港民抗議「港版國安法」大遊行　韓國瑜168字回應

港版國安法懶人包　關鍵3點看懂北京動作

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

被朱立倫推參選2024總統？　侯友宜回應了

更多熱門

相關新聞

澳門中聯辦：「港版國安法」充分體現中央對香港的關愛

澳門中聯辦：「港版國安法」充分體現中央對香港的關愛

大陸第十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，禁止分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等。澳門中聯辦發言人23日表示，此舉是中央表達了對香港的堅決維護和最大關愛。

國民黨吵九二共識　蔡正元直言「只有一條路」

國民黨吵九二共識　蔡正元直言「只有一條路」

港版國安法「已接近完成」　2個月內就定案！

港版國安法「已接近完成」　2個月內就定案！

兩會台籍代表：九二共識是台解套關鍵

兩會台籍代表：九二共識是台解套關鍵

解讀工作報告　學者：陸對台大方針沒變

解讀工作報告　學者：陸對台大方針沒變

關鍵字：

黃智賢兩會九二共識

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

長輩送透天「沒辦過戶」！過來人曝慘痛經驗

陸生畫「解放台灣」激戰　台灣人反應曝光

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

計程車司機遭乘客吐口水後確診亡

瘦浪貓挺肚流浪　剖腹爆出滿肚膿

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

陳時中挺墾丁！　業者曝最火大的事：想到怎麼能不生氣

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

Uber小隻馬外送女照瘋傳　網驚：是真的

好市多買餐包　桃園妹回家見巨型蟑螂

快訊／台鐵員報案「撞到人」　消防員漏夜找嘸

梅雨狂下10天回馬槍！豪大雨彈灌4天

女跳日月潭死亡　媽等21小時跪哭

紀曉君《好聲音》「0人轉身」遭淘汰！

「100種GoogleMaps咒前女友」！網笑慘

更多

最夯影音

更多
直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤

直擊！北車現「羅馬競技生死鬥」 網號召坐爆找樂子...還有人擺攤
超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

超俗！台南新營「古早味早餐」　米糕只要20塊...他：百元吃好飽

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

把拔得力的花圃植栽小幫手❤　指定位置！阿金秒上前刨出坑

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

女遊日月潭落水！21小時後尋獲　警消出動「霸王鉤」撈上岸母崩潰

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

人妻第3次懷孕瞞3月給家人驚喜　阿嬤超淡定下秒勸：不要再生了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面