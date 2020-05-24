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吳釗燮登《MONOCLE》6月全球封面！向世界分享台灣抗疫經驗

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▲吳釗燮登上《MONOCLE》全球封面。（圖／翻攝自《MONOCLE》官網）

▲吳釗燮登上《MONOCLE》全球封面。（圖／翻攝自《MONOCLE》官網）

記者蔣婕妤／台北報導

新冠肺炎衝擊全球，台灣靠著優異的防疫表現，成功獲得世界關注。全球議題雜誌《MONOCLE》6月號主題刊登來自全球的50位等領導人物訪談，其中也包含我國外交部長吳釗燮。他在訪談中分享台灣成功的防疫經驗，同時強調，若台灣能參加WHO，就能將成功訊息與全世界共享、讓全球人民都受惠。

《MONOCLE》6月號以「What Happens Next？」為主題，刊登來自全球50位領導人物訪談，包括作家、思想家、政治人物、建築師等。《MONOCLE》指出，這次非常時期特刊，盼能透過50位來自不同領域思想家的聲音，傳達如何從經驗中學習、團結行動，看見城市、家園與商業的未來願景。

吳釗燮被選為這次《MONOCLE》50位領導人物之一。他向世界分享台灣在抗議上的表現。《MONOCLE》評論，台灣防以表現相當卓越，不過，卻因為中國大陸和WHO的口水戰使這些經驗未能被廣泛分享。

吳釗燮在訪談中表示，台灣借著過去的SARS經驗記取教訓，我們有公衛專家副總統陳建仁領導抗疫，靠著整個政府的力量超前部署，「台灣向WHO通報資訊，但這些資訊卻未被分享出去，台灣也沒有獲得即時訊息的回報」。

吳釗燮感嘆，如果台灣能夠加入WHO，防疫訊息就能與世界共享，將使所有人都受惠。

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