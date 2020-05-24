「全力支持」港版國安法！　李家超：香港正滋生本土恐怖主義

▲香港保安局局長李家超稱，香港正在滋生本土恐怖主義。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸人大制定「港版國安法」，預計28日通過，引發社會廣泛關注。香港保安局局長李家超今日（24日）撰文指出，支持建立國家安全法律制度和執行機制，香港正在滋生本土恐怖主義，社會大眾必須正視問題，政府不排除提升恐襲威脅的級別。

李家超表示，去年至今發生十多宗涉及爆炸品及危險品的案件，種種跡象顯示「本土恐怖主義」正在香港滋生。他指，警方過去一段時間檢獲不同類型炸藥、槍械，「這是外國恐襲常用的武器，包括2015年泰國曼谷四面佛爆炸案、2016年比利時布魯塞爾機場及地鐵連環爆炸案等。」他指，炸彈不會認人，一旦爆炸將傷及人命或造成嚴重肢體傷殘。

李家超稱，過去一年香港出現了愈來愈凸顯危害國家安全的風險，香港這個安全城市更亮起了恐怖主義活動的警號，政府正密切審視情況，不排除會提升恐襲威脅的級別，一旦恐襲發生或恐襲威脅級別提升，警方很可能要封鎖高風險地點、高姿態巡邏、搜查隨身物品等，市民須配合行動，以保障自身及社會安全。

▲ 香港保安局長李家超。（圖／路透社）

他又指出，反對恐怖主義是全民的事，已要求警方、紀律部隊及政府有關部門提升內部準備，加強情報蒐集，檢視反恐應變計劃，尤其針對公共交通設施、出入境口岸等。

有關人大的決定，李家超強調，「全力支持」從國家層面建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，可有效地依法防範和遏止危害國家安全和組織恐怖主義破壞行為和活動，「有利於香港建立一個安全和穩定的城市，在不影響香港居民的合法自由和權益的同時，保障香港居民的生命財產，確保香港長遠繁榮穩定。」

十三屆全國人大三次會議將審議通過「港版國安法」，重點針對四類行為，分別為分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務，並將會透過放入《基本法》附件三在香港實施。

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