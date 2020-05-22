保時捷撞國產車…人躲護欄外「沒放警示牌」　紅車追撞成火球！駕駛燒死

▲白車與黑車追撞後，未放置三角警示牌，後方紅車追撞後火燒車，駕駛逃生不及活活燒死。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台74快速道路21日晚間發生死亡車禍！白色國產小客車與黑色保時捷休旅車在內側車道發生追撞後，董男與林男2車駕駛與乘客均下車走到護欄內報案，經過數分鐘卻都沒放三角警示牌，導致後方一輛紅色小客車直接撞上起火燃燒，開車許姓男子昏迷無法逃生，當場燒死。警方表示，董男與林男都沒酒駕，但都列過失致死案關係人，將由檢察官釐清死因與肇事責任。

台74線快速道路往烏日方向近環中路地下道前，昨晚10點左右發生3車追撞導致火燒車死亡車禍。消防局獲報出動20多人及車輛前往搶救，火勢雖在12分鐘就控制撲滅，但駕駛紅色速霸陸小客車的26歲許姓男子疑因逃生不及，當場燒成焦屍。另白色裕隆小客車45歲董姓男子及車上另一名乘客受到輕傷，黑色保時捷Macan S 52歲林姓醫師則幸運毫髮無傷。

警方獲報立刻到場採證，董姓男子供稱，他當時開車載一男一女2名朋友走74快速道路，被後方保時捷休旅車追撞後停下。他與友人及保時捷林男下車後，走進中間分隔護欄內報案。

▲紅色小客車追撞後起火燃燒，駕駛昏迷無法逃生，命喪火窟。（圖／記者李忠憲翻攝）

董男說，他當時有跟林男反應，他後行李廂被撞打不開，請他協助在後方放三角警示牌。但他還沒放，後方紅車就撞上來，並起火燃燒。他們趕緊靠過去想救人，但開車的許男昏迷，車門卻打不開，後來消防隊到場，就交給他們處理。

林姓男子則說，他有打算放三角警示牌，並上車找尋，但還沒找到車就撞上來了。

▲警消及時將火勢撲滅，但駕駛已被燒死。（圖／記者李忠憲翻攝）

第六警分局表示，事發當時天雨路滑，白色車與黑色車發生追撞後，雙方才要下車處理。紅車又從後方追撞黑車後，偏移撞白車右側再往左前撞上內側車道中間護欄，接著就起火燃燒，3車分別占用內側及中線車道。經酒測排除董男與林男酒駕，死者部分則須經抽血檢驗才能得知。

警方表示，現場是否為天雨路滑及視線不佳，導致發生車禍，將進一步調查釐清。今天上午檢察官與法醫將前往台中殯儀館相驗，釐清死因。另外，事發當時雙方未在車後方適當距離放置三角警示牌，目前董男與林男都列過失致死案關係人，將交由檢察官釐清肇事責任。

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