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妻罹罕病申請大麻處方箋碰壁　夫從美國寄回觸法！法官：「情可憫恕」判緩刑

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▲▼「大麻油」（cannabidiol oil，CBD oil）。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊姓父女為救罕病妻，委託外甥寄大麻二酚膠囊回台，卻遭法辦。圖為大麻二酚的大麻油。（圖／達志影像／美聯社）

記者李忠憲／台中報導

楊姓男子因饒姓妻子罹患罕見病症，就醫多年未見改善，救妻心切的他，申請大麻二酚專案進口，卻因醫師拒絕開處方簽遭否准。他與女兒透過人在美國的外甥，購買大麻二酚膠囊放入保健食品瓶罐再用包裹寄回，結果遭海關查獲。台中地院認為，楊姓父女為救家人實可憫恕，依運輸二級毒品罪輕判1年10月與1年9月，緩刑2年。全案可上訴。

判決書指出，61歲楊姓男子與饒姓妻子開公司經營有機肥料生產，27歲女兒在公司服務，一家和樂。楊妻多年前罹患自主神經系統多退化病症，家人帶著她四處求醫多年卻未見成效，目前住院治療，需仰賴呼吸器維生。

楊男見妻子治療效果不佳，經上網查詢發現，大麻二酚對於神經系統、免疫系統、癲癇病證據療效。他2019年7月間以妻子名義，向衛福部食藥署申請專案進口，卻因為欠缺醫師開立處方簽而遭駁回。

楊男醫治妻子心切，求助無門，得知美國部分州可合法使用大麻二酚，且取得較便利，透過女兒跟人在美國的陳姓外甥，請他在同年8月7日購買大麻二酚膠囊後，裝進健康食品瓶罐內，在郵寄包裹回台，由女兒擔任收件人。

財政部關務署台北關檢查該包裹時發現有異，當場扣得該瓶內含二級毒品大麻的毒品，並通報台中港務警察總隊與調查局航業調查處。專案小組9月17日將包裹送到指定地址，由楊男出面簽收，立刻逮捕楊姓父女，依共同運輸二級毒品罪送辦；陳姓外甥因人在美國，由台中地檢署發布通緝。

楊姓父女在法庭上全認罪，並說出上情。合議庭審理後認為，楊姓父女無前科，所犯運輸二級毒品罪是7年以上有期徒刑重罪，還得併科1000萬元以下罰金，刑罰十分重。考量他們是為了救妻、救母，想專案申請大麻二酚進口治療舒緩病症，卻遭醫師拒絕開立處方簽，申請未過才鋌而走險，令人同情，實有憫恕之處。最後判楊姓婦女分別1年10月、1年9月，緩刑2年。

年輕好簡單～～


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