柯建銘：修憲複決應綁2022年大選　民進黨要拿回主導權

▲總統蔡英文於520就職典禮發表演說。（圖／總統府提供）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文展開第二任期，日前在520總統就職大典中發表演說，其中提到未來立法院將成立「修憲委員會」，被外界認為有一搏歷史定位的味道。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，修憲案門檻高，一定要合併2022地方選舉才會通過，且節奏必須由執政黨主導，不然就算與明年公投合併，也不會通過修憲門檻。

蔡英文在520就職演說中提到，立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值，而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。

中華民國憲法從民國36年1月1日公布以來，共歷經7次修憲，蔡英文5月20日連任就職後，如何進行憲政改革，成各界關注焦點。2005年修憲廢除國民大會後，修憲案改由公民複決後，如果成功推動修憲的話，將是15年來的首度修憲。

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘指出，構成修憲的條件有三要，包括黨內、朝野社會都要有共識，民進黨從黨外時期，就為台灣民主運動努力，執政後也已逐步落實轉型正義、收回不當黨產、公開政治檔案等目標，現在要對歷史負責，處理修憲議題。

柯建銘表示，民進黨作為執政黨，一定要拿回修憲的主導權，相關權利義務變更也要一一盤整，因為節奏是執政黨要負責。未來民進黨團會成立修憲小組，將邀請總統府、行政院、民進黨中央黨部參與討論形成共識。

柯建銘認為，修憲的門檻非常高，就算修憲複決與明年的公投合併舉行也不會過，但執政黨必須計算時間，要設計好剛好9個月內複決，才能合併2022年選舉，若沒有合併大選就不可能通過。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲必須經立法委員1/4提議、3/4出席，以及出席委員3/4決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。

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