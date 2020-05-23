蔡英文回任黨主席「首場黨職選舉」24日登場　高市菊系、海派對決！





▲總統蔡英文第五度擔任民進黨主席。（資料圖／翻攝自民進黨直播）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文回任黨主席後，首先要面對的就是24日地方黨部主委選舉。這屆除了日前候選人互控對方賄選的台北市黨部主委選舉暫停之外，其他六都部分，新北、桃園、台中為1人同額競選，台南2人角逐，而高雄搭上即將到來的「罷韓」，讓「菊系」市議員高閔琳和「海派」立委趙天麟之爭備受關注。

民進黨台北市黨部主委選舉競爭激烈，隨著選舉日期接近，薛凌與王孝維兩人不斷互控賄選、抹黑。卓榮泰13日主持任內最後一次中常會，會前受訪時表示非常遺憾，因為此事自己是帶著遺憾離開。而民進黨中央黨部則在14日上午發布新聞稿，宣布即日起暫停台北市黨部主委選舉。

撇除暫停的台北市黨部，在這次的地方黨部主委改選中，有12個縣市黨部為2人以上登記參選，六都中就有台南、高雄要辦理投票，而且有不少縣市是現任公職投入參選，其中又以高雄市因為有「罷韓」與極有可能登場的市長補選，最受外界關注。

這次民進黨地方黨部選舉，可謂是2022選舉提名的前哨戰，也是蔡英文重掌黨機器後的地方勢力大洗牌。根據登記參選結果，新北市、桃園市、台中市、新竹縣、嘉義縣、澎湖縣、新竹市、嘉義市都只有1位候選人登記，已篤定當選各地方黨部主委。

台南市因現任黨部主委黃先柱不續任，由被視為是市長黃偉哲人馬的評召潘新傳與執委陳世輝對決。基隆市與屏東縣呈現前任與現任議員爭奪的局面，各擁地方勢力不容小覷。

在出現3位候選人競爭的地區方面，有高雄市、苗栗縣、南投縣、雲林縣等縣市。南投縣原有3人登記，分別為立委羅美玲、參選立委落馬的水里鄉長陳癸佑，以及草屯鎮民代表簡百聰，不過羅美玲已宣布退選，儘管仍有被選舉資格，但她已於日前表示，「當選也會請辭」，因此若成真，恐怕要重新舉辦補選。

最受外界關注的就是高雄市，面對6月6日「罷韓」投票，如果高雄市長韓國瑜真的被罷免，隨之而來的就是市長補選，高市黨部主委在其中自然扮演關鍵角色。3位候選人中主要聚焦在「菊系」人馬高市議員高閔琳，出馬挑戰「海派」立委趙天麟。

《2020年民進黨各縣市、勞工黨部主任委員選舉參選名單》

台北市黨部：

【暫停選舉】

王孝維（前台北市議員）

薛凌（前立委）

新北市黨部：

何博文（新北市議員）

桃園市黨部：

張火爐（主委）

台中市黨部：

李天生（台中市議員）

台南市黨部：

潘新傳（評召）

陳世輝（執委）

高雄市黨部：

趙天麟（立委）

高閔琳（高雄市議員）

林正男（曾參選2018里長）

宜蘭縣黨部：

陳俊宇（宜蘭縣議員）

吳和信（評召）

新竹縣黨部：

彭瑞德（主委）

苗栗縣黨部：

張再凱（評委）

李貴富（評召）

羅貴星（苗栗縣議員）

彰化縣黨部：

邱建富（主委）

許廣東（評召）

南投縣黨部：

簡百聰（草屯鎮民代表）

陳癸佑（水里鄉長）

羅美玲（立委，已宣布退選）

雲林縣黨部：

吳爾夫（吳爾夫國際文教有限公司董事長）

林富田（台灣綠能協會常務理事）

江宗保（前斗六市民代表）

嘉義縣黨部：

林秀琴（嘉義縣議員）

屏東縣黨部：

許展維（屏東縣議員、主委）

盧同協（前屏東縣議員）

花蓮縣黨部：

黃登科（吉安鄉代表）

陳景豊（主委）

台東縣黨部：

劉櫂豪（立委）

林俐（台東縣議員林叁天助理）

澎湖縣黨部：

盧長在（主委）

基隆市黨部：

蘇仁和（基隆市議員）

陳志成（前基隆市議員）

新竹市黨部：

陳建名（新竹市議員）

嘉義市黨部：

黃露慧（嘉義市議員）

金門縣黨部：

許建全（評召）

許仲雄（金門縣醫師公會總幹事）

勞工黨部：

蔡連行（評召）