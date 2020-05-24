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疫情趨緩　桃園新移民姐妹戶外搭篷舉辦「新故鄉新客情」

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▲桃園新移民舉辦「新故鄉新客情」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲客家老師介紹客家茶席。（圖／新移民女性關懷協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著疫情趨緩，國內已連續40天無本土案例發生，桃園新移民姐妹響應衛福部宣導的「樂活防疫新生活」，23日於風景優美的石門山戶外草坪，搭篷舉辦「新故鄉新客情-客家文化體驗分享活動」活動。姐妹們穿上自己國家的國服、開心演出舞蹈，分享客家美食以及客家茶席，一起走出悶疫情，認真在桃園開心過每一天。

▲桃園新移民舉辦「新故鄉新客情」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲▼新移民姐妹表演舞蹈。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園新移民舉辦「新故鄉新客情」。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市新移民女性關懷協會理事長楊慧青說，今年1月後受疫情影響，許多大小活動紛紛停辦或延期，姐妹們已有一段時間無法共聚。如今隨著疫情趨緩，他們決定利用假日在風景優美的龍潭石門山附近「石門雲品」前草坪舉辦「新故鄉新客情-客家文化體驗分享活動」，桃園市新住民婦女協會、桃園市新住民慈善關懷協會也共同舉辦。

▲桃園新移民舉辦「新故鄉新客情」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市新住民協會理事長林桂金、總幹事郭明宗（右二、一）出席活動。（圖／記者楊淑媛攝）

雖然23日梅雨紛紛，但是新移民姐妹們出席熱絡，參加人數倍增，立委呂玉玲、湯蕙禎、前立委楊麗環、市議員徐玉樹、林昭賢等人士陸續到場，顯示桃園新住民在臺灣桃園格外受到疼惜；姐妹們開心穿上自己國家的國服，熱情演出泰國、越南和代表臺灣的客家舞蹈，氣氛愉悅！

▲桃園新移民舉辦「新故鄉新客情」。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園市新住民婦女協會成員以越籍配偶為主。（圖／記者楊淑媛攝）

楊慧青說，許多新住民姐妹是客家媳婦，活動中還展示新住民各國風情的服飾，也請客家的老師介紹客家茶席，客家的生活習慣。其中，由龍潭在地瓷刻藝術家龍安診所醫師提供的客家點心牛汶水最受歡迎。

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