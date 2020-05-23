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總統府29日前提出考試院人事　未來跟行政院不能再相互制衡

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▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文在520就職演說中提到，未來考試院轉型成國家人力資源部門，總統府已規劃下週提出考試院正、副院長，以及委員提名名單；黨政人士指出，未來考試院與行政院人事行政總處必須是合作的狀態，不能出現互相制衡。

蔡英文在就職演說中，明確點出在9月份上任的考試院團隊，勢必將檢討過去的思維，轉型成「國家人力資源」的部門，培育現代政府所需的治理人才。

由於考試院第12屆考試委員任期將於109年8月31日屆滿，依規定必須在3個月前提出名單並送抵立法院；因此，依推算總統府必須在5月31日前提出考試委員、正副院長得名單。

不過，由於碰到週末假日，所以預計會在29日前提出，至於立法院的處理時程上，因即將休會，所以得等到召開臨時會後，才會處理考試院、監察院的人事案。

在考試院的改革上，據指出，在蔡英文第一任期推動年金改革時，就碰到前朝提名的考試委員反對，而銓敘部提出草案與行政院方向相左；因此，未來考試院與行政院必須是互相合作的狀態，不能有互相制衡的狀況。

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