雲端最前線／真有內鬼？總統府遭駭事件變宮鬥劇？

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總統府電腦遭駭引發軒然大波，立委懷疑有「內鬼」，21日立法院司法及法制委員會邀相關部會進行專題報告，結果眾多列席官員均未出席，國民黨文傳會主委王育敏就質疑，總統府公器私用「打賴」，有符合體制嗎？《雲端最前線》22日邀請高雄市議員黃紹庭、政治評論員李正皓以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨文傳會主委王育敏主持「駭客解密！總統府成打賴中心」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

新冠肺炎肆虐全球，台灣在嚴格防疫之下，疫情日漸趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶領的防疫團隊也紅到國際。但國台辦20日晚間卻在微博批評陳時中「防疫不專業，是隱瞞疫情的一把好手。」陳時中21日在疫情記者會再度回應「歷史總會還原真相啦！不用急在一時，時間久了自然會有公斷。」

中國大陸全國人大會議22日開幕，主題圍繞經濟、疫情、中美關係等話題，外界最關心的卻是香港問題，人大即將審議第五點議程，被港媒解讀是「港版的國安法」，擔憂「一國兩制」將名存實亡？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。