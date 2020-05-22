人大開幕重申「反獨促統」　總統府：與其打壓不如對話





▲習近平。（圖／翻攝：CCTV Video News Agency）

記者蔣婕妤／台北報導

大陸第十三屆全國人大三次會議22日在北京開幕，大陸國務院總理李克強政府涉台報告搶先曝光，李克強指出，要堅持對台工作大政方針，政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，一定能開創民族復興的美好未來。對此，總統府發言人黃重諺22日強調，中國大陸與其透過政治和軍事打壓台灣，不如對國際和對兩岸開啟對話才有正面效果。

黃重諺表示，相關說法都是中國的老調，不需要特別花時間做回應，但有一件事情很重要，過去4年來台灣作為國際社會一份子，以及區域行為者，對區域安全和穩定盡最大努力，讓國際社會對台灣高度肯定。

黃重諺指出，同樣中國大陸作為區域行為者以及國際社會一員，與其在相關議題持續在軍事上和國際政治打壓，與其有這些動作，不如回到區域行為者角度上，對國際社會對兩岸持續對話才有正面效果。

針對人大擬通過港版國安法，黃重諺重申，府方高度關注發展，特別是這項立法可能對香港自由民主進一步威脅。香港問題的根本解決方案，是中國大陸或香港政府應該真正落實對香港自由民主的承諾，這才是徹底解決香港人民對於自由民主渴望的方法。

黃重諺強調，北京或香港政府在後續香港問題上的正確方案，不是想方設法限縮香港人民自由民主，「同時這樣發展，也讓我們注意到台灣民主自由的格外珍貴，一國兩制不該跟自由民主化上等號。」

此外，針對近日的總統府駭客案，黃重諺說明，就連Google都將相關文件列為假訊息，近日還有駭客以府方名義寄送假信件給立委，要騙取點閱進一步植入病毒程式，再次呼籲誤轉傳或點閱相關文件；另外針對案件是否涉及府內設備遭駭，總統府目前正配合警調進一步偵查，有進度會跟外界報告。