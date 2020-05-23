港版國安法衝擊經濟！　白宮顧問警告：香港不再是亞洲金融中心

▲白宮經濟顧問委員會主席凱文哈塞特（Kevin Hassett）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

白宮資深經濟顧問哈塞特對中國公布「港版國安法」草案表達強烈批評，並指出這是一個非常可怕的舉動，並可能對香港、中國的經濟造成嚴重傷害，「香港將不再是亞洲的金融中心。」

哈塞特（Kevin Hassett）接受訪問時表示，中國必須對「港版國安法」付出代價，尤其在經濟方面會受到很大的衝擊，「企業不會願意在一個『嘲笑法治』的地方投資，我預估他們會面臨很嚴重的資本外移問題。」哈塞特指出，若中國堅持此法，就必須自行承擔非常沉重的代價，「香港將不再是亞洲的金融中心。」

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在22日發出聲明表示，北京當局單方面、武斷地將國家安全立法強加於香港，這無視於香港人民意願的決定，等同於無視《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration），直接敲響香港自治地位的喪鐘，敦促北京重新考慮這個災難性的立法。

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