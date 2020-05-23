大讚「港版國安法」　台籍人大：解決「台灣問題」值得借鑒！

▲台籍人大代表張雄赴北京參加兩會。（圖／翻攝文匯網）



記者蔡紹堅／綜合報導

「港版國安法」將於大陸全國兩會期間進行審議，多名台籍人大代表也對此發表意見，指出透過「港版國安法」的立法來解決保障國家安全，對解決台灣問題是非常好的借鑒，「港版國安法釋放了明確的信號，中國捍衛國家主權、維護國家安全不惜一切代價，決不會讓步。」

▼「港版國安法」將在兩會期間審議。（圖／路透）



根據《文匯網》報導，同濟大學教授張雄提到，在「一國兩制」執行過程中出現亂港現象，是發展過程出現的問題，「通過『港版國安法』立法解決來保障國家安全，對今後實現祖國統一和解決台灣問題是非常好的借鑒。」

張雄表示，國務院總理李克強在今年的政府工作報告中提到要「堅決反對和遏制台獨分裂行徑」，也強調了要遏制台獨，不讓台獨分子有任何空間，及在制度、法律、政策方面進一步完善大陸與台灣的交流，以深化融合，保障台胞的福祉。

富麗（香港）國際投資集團董事局主席蔡培輝表示，亂港現象導致香港經濟嚴重下滑，嚴重影響企業發展和民眾生活，而完善香港的法律，就是保障香港民眾的生活和安全，此時出台是最適合的時間節點，「台獨勢力是走進死胡同，行不通的。」

全國台聯副會長、重慶市台聯會長許沛強調，「港版國安法」釋放了明確的信號，中國捍衛國家主權、維護國家安全不惜一切代價，決不會讓步，「這顯示了中央解決香港問題的決心，同時打掉了破壞國家統一的亂港分子的幻想。」

▼香港泛民支持者抗議「港版國安法」，與警方發生衝突。（圖／路透）

