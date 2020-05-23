港版國安法具毀滅性　拜登狠批川普「保持沉默」：美應帶頭譴責中國

▲美國前副總統、民主黨總統候選人拜登。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國22日公布香港版國安法草案引發各國關切，美國民主黨總統候選人拜登表示，美國應該負起帶領全球譴責中國的責任，尤其總統川普破壞了美國與盟友們的關係，這樣反而有助於中國。

拜登（Joe Biden）22日接受CNBC訪問時，針對北京當局公布香港版國安法草案，批評川普在人權問題上保持沉默，「我們應該呼籲其他國家譴責他們的行動，這對全世界的人來說都是毀滅性的。」拜登也說，川普破壞了美國與盟友間的關係，削弱了美國在國際組織的影響力，這等於是在幫助中國。

川普21日表示，假如中國在香港實施國安法立法計畫，美國將有「強烈回應」。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在22日發表聲明指出，美國強烈譴責這種獨斷的行為，並稱這項提議是「災難性」的，希望中國可以三思。

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