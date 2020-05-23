林鄭月娥認了：港府無法自行完成立法！　人大出手「有必要性、緊迫性」

▲香港特首林鄭月娥。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

「港區國安法」的細節22日正式公佈！對此，香港特首林鄭月娥當晚召開記者會，指出過去一年，出現越來越明顯的危害國家安全的風險，然而特區政府將難以在一段可見時間內，自行完成維護國家安全有關的立法，因此全國人大主動出手，「既有必要性，也有緊迫性。」



13屆全國人大三次會議22日開幕，議程包括審議「港版國安法」，草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動，以及外部勢力干預。

▼2020大陸全國兩會人大開幕。（圖／翻攝自CCTV）

林鄭月娥當晚率全體司局長及行政會議成員舉行記者會。她表示，香港回歸祖國將近23年，特區在《基本法》第23條下應自行立法禁止危害國家安全行為的工作，因為種種原因並無寸進，「這是令人十分失望的。」

她接著稱，過去一年，香港出現了越來越明顯的危害國家安全的風險，有組織鼓吹「香港獨立」，煽動示威人士，他們公然侮辱和焚燒國旗、汙損國徽，大肆詆毀「一國兩制」在香港的實踐，破壞中央和特區的關係，更公然乞求外國干預香港事務，挑戰中央政府和特區政府的權威，嚴重觸碰「一國」底線。

▲香港去年開始爆發社會運動 。（圖／記者黃彥傑攝）

林鄭月娥認為，鑑於目前的政治形勢，部分激進示威者採取的「攬炒」手段和議會內非建制派企圖癱瘓政府的行徑，再加上反對力量多年來把23條立法汙名化，特區政府將難以在一段可見時間內，自行完成維護國家安全有關的立法，這是香港社會不得不承認的現實，「全國人大作為國家最高的權力機關，在這個時候主動出手，既有必要性，也有緊迫性。」對此，特區政府全力支持。