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朱立倫反對「香港版國安法」：支持香港自由法治　守護台灣民主生活方式

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▲朱立倫發文，表示支持香港民主自由是台灣與國際共識。（圖／翻攝自臉書）

朱立倫發文，表示支持香港民主自由是台灣與國際共識。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／台北報導

大陸13屆全國人大第3次會議22日開幕，預計28日通過「港版國安法」，直接在香港實施。對此，前新北市長朱立倫22表示，台灣支持港民與香港的自由、法治，就是守護台灣民主自由的生活方式。

朱立倫上午在臉書發表【為香港撐傘 風雨路同行】一文，強調絕不樂見香港在受到北京高壓介入下從原本得以保障自身制度的「一國兩制」走向被同化的「一國一制」。

朱立倫表示，台灣人民珍惜民主自由的生活方式，看到北京當局如此地對待香港，兩岸心靈之間的距離只可能越來越遙遠。支持香港人民、支持民主人權是國民黨一貫堅持的立場。這不只是支持香港的自由與法治，也是守護我們自己的生活方式。

朱立倫指出，這幾天台灣的風雨很大，但他認為香港朋友內心的風雨可能更甚。去年超過百萬香港人民走上街頭，反對港府提出的《逃犯條例》修訂案，他們擔心條例一旦通過，香港的自由與司法獨立將蕩然無存，最後港府撤回了條例。

朱立倫說，當時台灣與世界都和香港站在一起，共同支持香港市民對香港「自由」與「法治」的堅持，這也是台灣與香港共同分享的核心價值。

朱立倫說，但是在一年後，中共人大卻提出審議「香港版國安法」，內容包含可在港建立國安機構、懲治危害國家安全的言行等。如此越過香港特區政府與《基本法》意圖直接立法並施行的舉動，無異是宣告當年的「一國兩制」與「港人治港，高度自治」的政治承諾失信，香港將納入「一國一制」的範圍。

朱強調，這意味著香港回歸至今23年享有的高度自治、司法獨立的現況，即將走入歷史。經過去年的「反送中」，未見北京與港府進一步和港民深化溝通，卻看到諸多越趨強硬的措施持續發生，包括一系列針對參與民主運動人士的清算、逮捕。

以及，四天前香港立法會甚至發生內務委員會選舉主席時，民主派議員卻被擋在議會門外不得入內投票的荒謬事件，顯見香港的民主與自治正遭遇極大的危機。

朱立倫指出，台灣從未將「一國兩制」當作選項，也絕不樂見香港在受到北京高壓介入下從原本得以保障自身制度的「一國兩制」走向被同化的「一國一制」。

朱立倫說，台語有句俗諺：「徛厝著好厝邊，作田著好田邊。」面對香港如今的風雨，我們願意做香港朋友的好厝邊。「傘不在於大小，在於有多少人能一起撐起一片天。」中華民國與國際社會，都將高度關注香港情勢的後續發展，期待將來能夠放晴。
▲▼反送中,元旦大遊行,反修例,香港。（圖／路透社）

▲香港元旦反送中遊行，最後北京撤回送中條例，卻在21日人大會議時宣布審議「香港版國安法」。（資料照／路透社）

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