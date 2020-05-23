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北京才推港版國安法！美制裁33家中國企業機構　包括知名AI公司

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▲▼維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

▲維吾爾安全人員在新疆巡視。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓22日綜合外電報導

美國商務部今天表示，將33家中國公司和機構列入經濟制裁黑名單，因為這些企業和機構協助北京當局監控新疆維吾爾族等少數族裔，或與大規模毀滅性武器和中國軍方有關。

北京當局才宣布要推動制定「香港版國安法」掀起爭議，美國商務部就新增黑名單，格外引人關注。這是川普政府展開的最新行動，懲罰北京當局打壓以穆斯林為主的少數民族，並打擊可能為解放軍採購所需物資的中國企業。

美國商務部在聲明中表示，對其中1個中國政府機構和8家企業實施制裁，是因為他們涉及侵犯新疆維吾爾族和其他少數族裔的人權，包括鎮壓、大規模任意拘留、強迫勞動及高科技監視等。包括頂尖科技公司在內的7家公司，因為讓中國在 新疆進行高科技監視而受到制裁。

美國商務部也將另外24家企業、政府機構及商業組織列入經濟制裁黑名單，理由是他們為解放軍採購物資。路透社報導，有些被列入黑名單的企業專做人工智慧和臉部辨識，而輝達（Nvidia Corp）和英特爾（ Intel Corp）等美國晶片公司強力投資這類市場。

輝達目前未能回應置評請求。被制裁的公司包括東方網力，為中國最知名的人工智慧公司，子公司深網視界與監控新疆維吾爾族穆斯林行動有關。中國資訊安全軟體公司奇虎360最近聲稱，找到美國中央情報局（CIA）對中國航空業進行駭客攻擊的證 據而登上頭條。奇虎360曾在那斯達克綜合指數上市， 但在2015年遭除名。

 
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